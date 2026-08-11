David Bisbal cuenta cómo vivió el terremoto de Colombia: "Estamos todos con el corazón en un puño"

David Bisbal se encontraba en Colombia este lunes cuando se produjo el devastador terremoto en el país. El cantante almeriense ha contado, a través de un video publicado en sus historias de Instagram, que se encontraba en Bogotá cuando sintió el seísmo y ha explicado cómo lo ha vivido. El artista, que estaba grabando los últimos programas de Operación Triunfo USA, donde es jurado, ha relatado que se despertó en el hotel en el que se alojaba con un "temblor tan fuerte" y que los primeros instantes fueron de "pánico". Después del momento inicial, vio que todo se había calmado y que, donde se encontraba él, no había sucedido nada grave. Posteriormente, se activaron los protocolos de seguridad de los edificios cercanos: "Empezaron a sonar un montón de alarmas por protocolo de otros edificios que estaban colindantes al mío".

El almeriense ha asegurado que se encuentra bien, pero ha mencionado algunas de las zonas más perjudicadas por el terremoto: "Ya habéis visto la magnitud de este desastre natural". Bisbal ha asegurado que estará pendiente de la emergencia para informar sobre maneras de ayudar a los afectados, y ha mandado un mensaje de ánimo a los que peor lo están pasando: "Desde aquí quiero mandar un saludo y un beso enorme a las personas afectadas y obviamente estamos todos con el corazón en un puño". El artista tiene previsto actuar este miércoles 12 de agosto en el Festival Porta Ferrada, en Sant Feliu de Guíxols.

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El seísmo, que ha tenido una magnitud de 7,4, se produjo este lunes a las 7.34 horal local y tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la costa del Pacífico. Las zonas más afectadas han sido la parte del centro y el oeste de Colombia, siendo Cali, Medellín, Pereira, Quibdó y Manizales algunas de las ciudadades más damnificadas. El terremoto ya se ha cobrado la vida de más de 130 personas y el presidente del país, Abelardo de la Espriella, ha decretado el estado de "desastre nacional".