La cultura mira el eclipse: de las "brujitas" de Inés Hernand a la 'consellera' en el concierto irrepetible del Festival Jordi Savall

El eclipse solar total de este miércoles 12 de agosto, que este verano ha disparado para muchos la expectación y el interés por la astronomía, también tiene divididas a los rostros conocidos del mundo de la cultura. Mientras algunos ya han preparado el plan para disfrutar del fenómeno astronómico, desde pueblos remotos o en un barco en medio del mar, otros prefieren mantenerse al margen de la histeria colectiva y aprovecharán para leer un libro o ver el ocultamiento del sol desde la televisión.

El músico Jordi Savall, agitador de esta jornada astronómica desde una perspectiva cultural, vivirá el eclipse en un concierto único que se celebrará en un enclave secreto cerca del Monestir de Santes Creus dentro de la programación de su festival. El espectáculo lo protagonizará Josep Maria Martí, virtuoso de la tiorba y la guitarra, que actuará durante el fenómeno ante unas 300 personas, entre ellas también la 'consellera' de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar. Después, Savall, a toda prisa, se trasladará al Monestir de Santes Creus, donde dirige y actúa en un concierto de homenaje a Copérnico (22 horas).

Un evento canónico

En una entrevista con David Broncano en 'La revuelta' hace un mes, antes de que terminara la temporada del programa de RTVE, el rapero Kase.O explicó dónde vería el eclipse. "Tengo la fecha marcada y tengo varios sitios donde creo que se verá bien", explicó. El artista desveló que vería el fenómeno astronómico desde Azuara (Zaragoza), su pueblo, donde "hay un llano donde se va a poner el sol exactamente", aseguró. Asimismo, el músico apuntó que, aunque allí "se va a ver cojonudo", la gente del pueblo no quiere "a nadie por esa zona".

La presentadora Inés Hernand, al menos por ahora, ha confirmado a este diario que no tiene pensado ver el eclipse. "Por alguna extraña razón tengo alterado el agoritmo de TikTok y solamente me salen brujitas que me dicen que no mire el eclipse porque es un agujero de energía mística", bromea. Además, la creadora de contenido cuestiona la trascendencia del evento: "Siento que llevo viviendo muchos eventos únicos en el milenio desde hace seis años. Llevo un empacho tan grande que igual me salto el eclipse. Mirar directamente al sol es una cosa que tampoco me llama mucho, lo puedo ver por la televisión". No obstante, Hernand es consciente de que se trata de un "evento canónico" y "decidirá sobre la marcha" si finalmente lo ve.

Bromas sobre el eclipse

Otros famosos también han aprovechado para bromear sobre el eclipse en sus redes sociales. El productor de cine y hermano de Pedro Almodóvar, Agustín Almodóvar, ha asegurado que Alcanfor de las Infantas, pueblo ficticio de La Mancha que aparece en la película 'Volver' (2006) de Almodóvar, se prepara para la llegada del eclipse. "Se prevé que asistan personas de todo El Universo (Almodovariano). Habrá pisto manchego gratis para todos los asistentes", ha compartido con tono jocoso en su perfil de X.

Por otro lado, los dos principales festivales que se celebran durante la noche del miércoles, Porta Ferrada en Sant Feliu de Guíxols, con los conciertos de Mariona Escoda, que sucederá durante el ocultamiento del sol, y David Bisbal, y el Terramar de Sitges, con la actuación de God Save The Queen, banda tributo a la banda británica, no verán alterada su programación ese día por el eclipse, según han confirmado a este periódico.

Famosos en Mallorca

El cineasta madrileño Fernando Trueba, que pasa los veranos en Mallorca, isla desde la que se podrá disfrutar del eclipse, no tiene intención de convertir el eclipse en un fenómeno extraordinario dentro de sus vacaciones. "Estaré en una hamaca leyendo un libro, seguramente 'La recompensa de la madre', de Edith Wharton", explica al 'Diario de Mallorca'. "No sé ni qué día es el eclipse y no pienso ir a ningún sitio a verlo", asegura. De hecho, el director se define como "muy poco científico". "Si puedo estar leyendo un buen libro, para qué me voy a complicar yendo a ver el eclipse", señala.

Por otro lado, la escritora mallorquina Roser Amills confiesa al mismo medio que sí que estará pendiente del fenómeno astronómico, aunque intentará evitar aglomeraciones. "Voy a salir temprano y donde vea que hay turistas, me marcharé", explica. "Los turistas no solo nos quitan las playas, sino que ahora también nos arrebatan los eclipses", reivindica la autora.

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Quien sí tiene plan organizado es el director de orquesta Bernat Quetglas, fundador de la Orquestra de Cambra de Mallorca. En su caso, el eclipse se verá desde el mar y en familia "por la zona de El Toro". Ante la expectación que ha generado el fenómeno, reclama además prudencia: "Somos capaces de perder el sentido común y generarnos problemas a nosotros mismos". Una reflexión similar hace el pintor y escultor Luis Maraver, que inicialmente iba a "pasar olímpicamente del eclipse", pero finalmente lo contemplará con un amigo desde el mar. "Hoy en día todo se magnifica, nadie quiere perderse nada. Gente sin ningún interés por la astronomía de repente les fascina y no pueden perdérselo", afirma. "La sociedad hoy en día se mueve para buscar la foto de Instagram y pierde el sentido", añade.