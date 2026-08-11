BTS desata la euforia en Baltimore ante más de 70.000 fans en su gira norteamericana

La banda surcoreana BTS revolucionó este lunes la ciudad de Baltimore en el primero de los dos conciertos que ofrece en la región capitalina de Estados Unidos tras retomar el tramo norteamericano de su gira 'Arirang World Tour'.

Más de 70.000 almas comulgaron ruidosamente con el apabullante dogma audiovisual de los reyes del k-pop en el estadio M&T Bank, donde hacía meses que se habían agotado todas las localidades.

La de este lunes fue la primera visita del grupo insignia del sello surcoreano HYBE a la región capitalina estadounidense, que aglutina a la ciudad de Washington y los estados de Virginia y Maryland.

Poco después del arranque del concierto, las pantallas gigantes del estadio fallaron, aunque nada logró empañar el ánimo de ARMY, el célebre 'fandom' del grupo.

Como ha sido estándar en esta gira, BTS abrió con 'Hooligan', tema coescrito y coproducido por el español El Guincho para el décimo trabajo de estudio de la banda, 'Arirang', y cerró con el último corte de ese mismo disco, 'Into the sun'.

Entremedias, el grupo formado por RM, Jimin, Jin, Suga, V, J-Hope y Jungkook deparó el frenesí de los miles de seguidores congregados en Baltimore entonando la práctica totalidad de este nuevo álbum junto con temas ya clásicos de la banda, desde 'Fake love' hasta 'Dynamite' o 'Butter', pasando por 'Fire' o 'Run BTS'.

También, 'Idol', el himno con el que la banda declaraba su indiferencia a sus 'haters' en 2018 y con el que ha decidido dar una vuelta de honor en cada estadio para estar más cerca de sus seguidores.

BTS triunfa un día más eno de sus conciertos principales de la gira por Estados Unidos del disco Arirang / Octavio Guzmán / EFE

Para entonces las dos pantallas centrales del estadio ya habían recuperado la señal, eso sí.

En ese punto, y como ha sido también norma en este tour, miles de gargantas corearon a pleno pulmón las cuatro estrofas de 'Arirang' -la canción tradicional coreana por antonomasia- que se incluyen en el sencillo 'Body to body'.

Es este canto folclórico el que da título al álbum y al tour, ambos enfocados en combinar lenguajes musicales y visuales tradicionales del país asiático con elementos más contemporáneos.

Los temas sorpresa

Para cerrar la velada BTS eligió 'Telepathy', de 2020, y otro clásico de esta etapa más primitiva y rapera, 'Boy in luv', como los dos temas sorpresa de la jornada.

Después de haber recorrido en primavera el sur y oeste del país, los reyes del k-pop han regresado ahora a EE.UU. para un segundo tramo de su 'BTS World Tour Arirang' en el país norteamericano.

Entre medias, la banda ofreció un doble concierto en la localidad surcoreana de Busan y realizó el trecho europeo de la gira, que incluyó su primera visita a España o su récord histórico de asistencia en París (92.000 espectadores de media).

Baltimore es la tercera parada de este segundo tramo de la gira estadounidense tras los conciertos en Massachusetts y Nueva Jersey, donde el 19 de julio ya interpretaron 'Dynamite' en el descanso de la final del Mundial de Fútbol.

A esta cita le siguen fechas en Arlington, Toronto, Chicago y Los Angeles hasta septiembre antes de que BTS emprenda, con recitales en Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil entre el 2 y el 31 de octubre, la fase latinoamericana de la que es su mayor gira global hasta la fecha.

La banda tiene previsto ponerle fin con conciertos en distintos países de Asia y en Australia hasta marzo de 2027, aunque no descarta añadir fechas adicionales en Japón u Oriente Medio.