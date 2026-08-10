Catalunya impulsará una compañía nacional de teatro, según ha anunciado la propia consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, en una entrevista con la Agència Catalana de Notícies (ACN). "Está ahora mismo en el terreno de analizarlo y plantearlo", ha compartido la titular del Departament, que ha apuntado que, hasta ahora, han mantenido conversaciones de "de manera informal" con el sector para crear un "espacio de trabajo" en el que dilucidar "cómo se debe articular".

Según han apuntado fuentes de Cultura a este diario, el proyecto se incluirá dentro del próximo contrato programa 2027-2030 del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), que debe firmarse antes de finalizar el año en curso. Ahí se detallarán las características y el presupuesto de esta formación, a día de hoy en una fase embrionaria, insisten desde la Conselleria. En conversación con la ACN, la consellera ha señalado que se trata de proyectos que tienen "mucha importancia en cada uno de los sectores en los que impactan", y hay que trabajarlos bien. Sería un hito para el sector cultural catalán, pues en Catalunya nunca ha existido una compañía nacional de teatro. Por su parte, España cuenta desde 1986 con la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC), que cuelga del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del del Ministerio de Cultura, que tiene su sede en el Teatro de la Comedia, en Madrid.

Antes que la de danza

Este anuncio llega dos semanas después de que EL PERIÓDICO avanzara que Catalunya tendría una compañía nacional de danza, también dentro del próximo contrato programa del TNC, institución que podría acoger ambas formaciones, según ha comentado Hernández Almodóvar a la ACN, que incide en que también se tendría que hablar con el Mercat de les Flors, "la casa de la danza". Según han apuntado fuentes de Cultura a este diario, el programa, a nivel de calendario, prevé que la constitución de la compañía nacional de teatro sea antes que la de danza, aunque señalan que ambas se encuentran en un punto de cocción similar.

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La consellera Hernández Almodóvar ha defendido que estas iniciativas responden a la voluntad del Departament que dirige, así como del Govern, de dar un impulso a la creación con el objetivo de crear un ecosistema que permita mejorar las condiciones laborales de los artistas. "Son el primer eslabón de la cadena de valor de la cultura y es cierto que en la creación tenemos trabajo y contamos con diversas iniciativas, una muy buena formación de bailarines, actores y artistas en general, y también queremos que tengan estructuras y puedan quedarse a trabajar en nuestra casa", ha sostenido la titular de Cultura.