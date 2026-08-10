Brunch Electronik Festival cierra su cuarta edición con 70.000 asistentes y un 80% de público local

Brunch Electronik Festival ha cerrado este domingo su cuarta edición en el parque del Fòrum de Barcelona con 65.000 asistentes durante las tres jornadas celebradas entre el 7 y el 9 de agosto en el recinto y otras 5.000 en los 'afterparties' oficiales organizados por el evento en discotecas barcelonesas. El festival, que reunió a más de 90 artistas nacionales e internacionales, ha contado con el 80% de público local.

El cartel de esta cuarta edición reunió a algunos de los nombres más destacados de la electrónica internacional, con figuras consolidados en la música electrónica como Kaytranada, Jeff Mills, Paul Kalkbrenner, Eric Prydz, Luciano, Floating Points, The Blaze y Miss Monique. Durante las tres jornadas también pasaron por el Parc del Fòrum Deborah de Luca, Anfisa Letyago, Rødhåd, Marrøn, I Hate Models, SNTS, 999999999, Jamie Jones, Seth Troxler, CamelPhat, Kevin de Vries y Massano, entre muchos otros, combinando diferentes vertientes de la electrónica contemporánea, desde el house y el tech-house hasta el techno, el minimal, el melodic techno y los formatos en directo.

Además, durante esta edición, la presencia internacional convivió con una importante representación de la escena musical de Barcelona y Catalunya. Paula GM, Brieela, INEXXSTABLE, NHYMPH, Mercè, B1N0, Lildami y Flashy Ice Cream fueron algunos de los artistas locales presentes en el cartel. En concreto, la primera jornada del viernes contó con 28.000 asistentes, la segunda con 30.000 y la tercera, con el cierre de The Blaze, 8.000.

El festival, con su licencia en el Parc del Fòrum renovada hasta 2028, distribuyó toda su programación en seis escenarios: GrooviK, IconiK by Yamaha, Open Stage by Red Bull, HarmoniK, EuphoriK by Estrella Damm y RhythmiK by Resident Advisor. Además, la actividad no terminó en el Parc del Fòrum, a la 1 de la madrugada el viernes, a las 3 el sábado y a las 23.00 horas el domingo, sino que los 'afterparties' trasladaron parte de la programación a las discotecas Input, Upload, La Terrrazza y NACAR.

Debido a las altas tempertaturas, la organización reforzó sus medidas de hidratación y protección frente al calor con cuatro puntos con agua fría gratuita, además de zonas de sombra con césped y mobiliario, sistemas de nebulización y otros puntos de refresco. También se repartió fruta fresca gratuitamente entre los asistentes.

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Además, durante esta edición, Brunch Electronik amplió su oferta de actividades con propuestas que fueron más allá de la música. El sábado, 200 personas participaron en Warm-Up Electronik, una sesión de entrenamiento funcional dirigida por el entrenador e 'influencer' Adri López y acompañada por la DJ local INEXXSTABLE. El público familiar también tuvo su espacio con el Petit Brunch, que por primera vez se incorporó al formato del festival durante la segunda jornada y permaneció activo hasta las 21 horas.