Amaia cambia de discográfica: ficha por Sony tras su paso por Universal

La artista pamplonesa Amaia (1999), aquella simpática joven que pasó años atrás por 'Operación Triunfo' convertida ahora en estrella del pop español, ha fichado por Sony Music, según ha anunciado la discográfica este lunes. La cantante vivió en 2025 su coronación tras la publicación de uno de los discos más destacados de ese año, 'Si abro los ojos no es real', álbum que, al igual que los dos anteriores ('Cuando no sé quién soy', de 2022, y 'Pero no pasa nada', de 2019) editó con Universal Music, su 'casa' hasta ahora.

"Es un orgullo poder anunciar que la familia de Sony Music continúa creciendo con artistas excepcionales", comparte Sony Music junto a unas fotografías de la firma de contratos con la cantante y Josep Maria Barbat, presidente de Sony Music Iberia. "Con un estilo inconfundible y una sensibilidad que ha conectado con toda una generación, Amaia se ha consolidado como una de las voces más singulares de la música española. Su manera de crear, interpretar y entender la música ha convertido la honestidad en su mayor sello de identidad. Amaia escapa de las etiquetas, moviéndose con naturalidad entre diferentes géneros conectados siempre por la experimentación. Una carrera guiada por la libertad creatica y la búsqueda constantes de nuevas formas de emocionar, la cual estamos deseosos de acompañar en este nuevo capítulo", sentencia el comunicado de la compañía.