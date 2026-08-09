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Opinión | La caja de resonancia

Jordi Bianciotto

Jordi Bianciotto

Periodista

Barcelona
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El oasis en Barcelona para el fan de las revistas musicales

La librería-quiosco Free Time, en el Eixample, es un bastión de la prensa de papel en general y de la especializada en música en particular, con una excepcional oferta de revistas internacionales que no solo atrae a un público maduro sino también a jóvenes fans de ídolos pop que buscan el objeto físico

Un aspecto de la librería-quiosco Free Time, en Barcelona

Un aspecto de la librería-quiosco Free Time, en Barcelona / JORDI BIANCIOTTO

En tiempos en que las pantallas campan sin freno, ¿tienen futuro o, mejor dicho, presente, las revistas? No les cantemos las exequias todavía, a todas al menos: las hay que hacen valer su contenido elaborado sin urgencias, con firmas reconocidas, alejado del caos digital de las 'fake news', y su presencia de objetos atractivos, que te apetece poseer e incluso coleccionar.

Las internacionales son otra liga y las más reconocidas pueden tener suscriptores en medio mundo, aunque el sistema tiene fallos: esos números que se extravían y nunca llegan por razones insondables. Los puntos de venta físicos son más seguros, pero menguan. En otros tiempos, en Barcelona, podías hacerte con ‘New Musical Express' o 'Melody Maker' en los quioscos rambleros. Hoy nos queda un reducto prodigioso, la librería-quiosco Free Time, en Urgell-Floridablanca, que, en España, solo cuenta con un equivalente, la Boutique de la Prensa, en Madrid. Ahí está desde 2018, aunque antes operaba en la Rambla, heredando una tradición familiar que se remonta a los años 50.

La prensa musical internacional es una de las parcelas preferentes en Free Time, que conserva a muchos clientes fieles (incluidos algunos periodistas musicales), como me cuenta Ivan Baena, su responsable. "Hay revistas que llevan CD, y las coleccionan. Recibimos unos 30 ejemplares de cada una, y los que no se venden los guardamos un tiempo, porque se siguen vendiendo". Los expositores acogen varios centenares de cabeceras, y entre ellas están los ejemplares de 'Mojo', 'Uncut', 'Classic Rock', 'Record Collector', 'Metal Hammer', 'Les Inrockuptibles' y muchas más.

"Gente muy joven que te pide ‘Interview’ o ‘Vogue’ porque sale en la portada Billie Eilish o Lady Gaga. Hay un fetichismo"

Iván Baena

— Free Time

Pero Free Time no es el rincón del nostálgico y Baena ha detectado señales refrescantes. "Gente muy joven que te pide ‘Interview’ o ‘Vogue’ porque sale en la portada Billie Eilish o Lady Gaga", advierte. "Hay un fetichismo". Y circula por el mismo carril que la demanda de objetos físicos detectada en otros campos: el 'merchandising' en general, los programas de las giras (que son revistas lujosamente editadas) y, claro, el vinilo, cuyo repunte no se debe tanto a los viejos rockeros como a la Generación Z, tal vez necesitada de sensaciones revolucionarias como, por ejemplo, tocar y oler.

¿Es cabal suspirar por un ‘revival’ de las revistas musicales como el de los elepés? Lo que sí sabemos, también en los diarios, es que a todo el mundo le chifla salir en el papel. "Da más credibilidad y caché", observa Ivan Baena, cuya tienda no descansa ni un día, tampoco este mes de agosto.

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