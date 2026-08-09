Opinión | La caja de resonancia
El oasis en Barcelona para el fan de las revistas musicales
La librería-quiosco Free Time, en el Eixample, es un bastión de la prensa de papel en general y de la especializada en música en particular, con una excepcional oferta de revistas internacionales que no solo atrae a un público maduro sino también a jóvenes fans de ídolos pop que buscan el objeto físico
En tiempos en que las pantallas campan sin freno, ¿tienen futuro o, mejor dicho, presente, las revistas? No les cantemos las exequias todavía, a todas al menos: las hay que hacen valer su contenido elaborado sin urgencias, con firmas reconocidas, alejado del caos digital de las 'fake news', y su presencia de objetos atractivos, que te apetece poseer e incluso coleccionar.
Las internacionales son otra liga y las más reconocidas pueden tener suscriptores en medio mundo, aunque el sistema tiene fallos: esos números que se extravían y nunca llegan por razones insondables. Los puntos de venta físicos son más seguros, pero menguan. En otros tiempos, en Barcelona, podías hacerte con ‘New Musical Express' o 'Melody Maker' en los quioscos rambleros. Hoy nos queda un reducto prodigioso, la librería-quiosco Free Time, en Urgell-Floridablanca, que, en España, solo cuenta con un equivalente, la Boutique de la Prensa, en Madrid. Ahí está desde 2018, aunque antes operaba en la Rambla, heredando una tradición familiar que se remonta a los años 50.
La prensa musical internacional es una de las parcelas preferentes en Free Time, que conserva a muchos clientes fieles (incluidos algunos periodistas musicales), como me cuenta Ivan Baena, su responsable. "Hay revistas que llevan CD, y las coleccionan. Recibimos unos 30 ejemplares de cada una, y los que no se venden los guardamos un tiempo, porque se siguen vendiendo". Los expositores acogen varios centenares de cabeceras, y entre ellas están los ejemplares de 'Mojo', 'Uncut', 'Classic Rock', 'Record Collector', 'Metal Hammer', 'Les Inrockuptibles' y muchas más.
"Gente muy joven que te pide ‘Interview’ o ‘Vogue’ porque sale en la portada Billie Eilish o Lady Gaga. Hay un fetichismo"
Pero Free Time no es el rincón del nostálgico y Baena ha detectado señales refrescantes. "Gente muy joven que te pide ‘Interview’ o ‘Vogue’ porque sale en la portada Billie Eilish o Lady Gaga", advierte. "Hay un fetichismo". Y circula por el mismo carril que la demanda de objetos físicos detectada en otros campos: el 'merchandising' en general, los programas de las giras (que son revistas lujosamente editadas) y, claro, el vinilo, cuyo repunte no se debe tanto a los viejos rockeros como a la Generación Z, tal vez necesitada de sensaciones revolucionarias como, por ejemplo, tocar y oler.
¿Es cabal suspirar por un ‘revival’ de las revistas musicales como el de los elepés? Lo que sí sabemos, también en los diarios, es que a todo el mundo le chifla salir en el papel. "Da más credibilidad y caché", observa Ivan Baena, cuya tienda no descansa ni un día, tampoco este mes de agosto.
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