Este lunes en RTVE
Pravia y Serranillos del Valle se enfrentan en el quinto episodio de 'El Grand Prix del Verano'
El programa de RTVE sigue siendo líder del 'prime time' con casi un millón de espectadores y un 12,3% de cuota
Laura Nuel
El programa 'El Grand Prix del Verano' de RTVE vuelve este lunes con un nuevo episodio. Esta vez, los vecinos de Pravia (Asturias), que tendrán a la 'influencer' Ivana Rodríguez como madrina, y los de Serranillos del Valle (Madrid), que contarán con el cómico Raúl Pérez, competirán en una noche llena de pruebas y mucho humor para seguir avanzando en la competición.
'El Grand Prix del Verano' sigue siendo líder del 'prime time' con un 12,3% de cuota en su última emisión y revalidando su liderazgo en cada entrega. El programa del lunes pasado contó con 958.000 espectadores y 3.208.000 contactos.
Próximo episodio
En el episodio que se emitirá el lunes 10 de agosto a las 21:45 horas en La 1 y RTVE Play, los concursantes de Asturias y Madrid tendrán que demostrar sus habilidades en algunos juegos emblemáticos del programa, como los Súperbolos o los Pingüinos matemáticos, pero también deberán enfrentarse a retos como la exigente Cucaña, en una cita en la que habrá caídas, risas y un gran espíritu festivo.
Durante el programa, Raúl Pérez sorprenderá con algunas de sus imitaciones más populares, poniendo aún más humor a una velada de diversión y enfrentamientos. Ramón García seguirá estando al frente, acompañado por Lalachus, Gorka Rodríguez, Wilbur y la inseparable Vaquilla, que estarán presentes en una nueva noche de entretenimiento para toda la familia.
- Javier Ruiz deja TVE para dirigir La Séptima, la nueva cadena de televisión, y Cintora asume 'Mañaneros
- Jordi Savall: 'Spotify es un desastre para la clásica. Estoy impulsando una nueva plataforma
- RTVE homenajea a Kevin Costner con una tarde de cine en La 1
- 3Cat emite este sábado el triangular del Barça contra Udinese y Nottingham Forest
- Quién es Javier Ruiz, el primer director de la nueva cadena de televisión La Séptima
- Muertos S.L.' se despide en Netflix con una cuarta y última temporada
- Muere a los 68 años el bajista Felipe Lipe, el gafotas de Tequila
- Cinco películas en salas y cinco en plataformas que no puedes perderte este agosto