El Festival de Peralada cierra con 11 'sold out' y ganas de recuperar su escenario al aire libre. "Cuanto antes, mejor"

El Festival Castell de Peralada despide su 40ª edición con 11 ‘sold outs’, un 96% de ocupación y ganas de reencontrarse con el escenario al aire libre de sus orígenes, para el cual ya se está preparando el terreno en los jardines del castillo. "Hay voluntad de recuperarlo, pero por ahora hemos de ser prudentes en cuanto a cómo será y cuándo estará listo. Se está alineando todo para volver a tener nuestro escenario y cuanto antes, mejor", explica, tan diplomático como siempre, Oriol Aguilà, director del festival. Este 40 aniversario ha concluido en el Empordà, pero la guinda la pondrá, el próximo 29 de agosto, un concierto muy especial en el Palau de la Música Catalana con la Orquesta del Festival de Bayreuth.

Son ya cuatro las ediciones con un formato diferente, sin poder ofrecer grandes óperas escenificadas como esa rompedora 'Carmen' con puesta en escena de Bieito estrenada en el festival o los ballets de gran formato. El magnífico escenario al aire libre en los jardines del castillo dejó de existir en 2023. La idea de proyectar un escenario a cubierto, con mejores servicios para los artistas, se paralizó y obligó a los organizadores de la cita ampurdanesa a reinventarse.

Esta edición ha sacado el máximo partido de las sinergias con otras instituciones y artistas. "Ha sido inspiradora para público y artistas", afirma Aguilà. Su valoración es muy positiva. "Animamos a descubrir cosas", indica. Entre ellas el proyecto 'Niu', enfocado a potenciar nuevas generaciones de artistas ampurdaneses o la curiosa fusión entre música barroca y hip-hop de '4 Danced Seasons'.

Un momento de 'Niu', pieza de Aleix Martínez estrenada el martes en Peralada con estudiantes de danza catalanes y profesionales del Ballet de Hamburgo. / Toti Ferrer

Once de los 15 espectáculos programados han sido ‘sold out’. La mayoría se han desarrollado en la iglesia del Carme. El resto se han visto en el Mirador, una sala alargada con escenario central y público a ambos lados. La zona del Celler volvió a acoger por segundo año consecutivo 'Le Terroir', el poético ‘site-specific’ creado por la fantástica bailarina y coreógrafa Lorena Nogal.

Refrigerados

"En Peralada no hemos sufrido el calor. Tanto la iglesia como el Mirador disponen de aire acondicionado", recuerda el director. Preocupado por la excelencia y la comodidad de todos, público y artistas, confiesa haber estado a menudo más atento a los posibles ruidos derivados de la maquinaria refrigeradora y a las necesidades de los intérpretes que los espectáculos que presenciaba. Gajes del oficio. Le ha encantado ver llena la iglesia en el concierto que el Trio Fortuny ha ofrecido esta semana con Judith Neddermann. "La voluntad innovadora del festival se ha mantenido estos últimos años. El público aprecia ver cosas diferentes, acudir a estrenos y descubrir artistas". Entre ellos, la maestra del órgano Montserrat Torrent, que debutó el pasado jueves a sus 100 años.

La centenaria Montserrat Torrent en un momento de su actuación en el Festival de Peralada. / Festival de Peralada / Miquel Gonzalez

Ya preveía agotar localidades con Jordi Savall, que ha dirigido este domingo un programa barroco con Les musiciennes du Concert des Nations y Núria Rial, y también con la soprano Sara Blanch, que ofreció un recital lírico con Michael Spyres el día antes. "Ella fue Premio Peralada en el Concurs Viñas de hace 10 años. Desde ese momento se inició una relación que ha ido a más. Aquí ha ofrecido recitales, obras escénicas, conciertos y nos acompañó en la edición extraordinaria del festival en Roma como preludio del 40 aniversario". Aguilà celebra que la saga de grandes cantantes catalanes continúa en el podio internacional y que quiere estar en Peralada.

"El público nos ha acompañado en estos años de tránsito hacia un modelo diferente pero fiel a la esencia de Peralada"

"El público nos ha acompañado en estos años de tránsito hacia un modelo diferente pero fiel a la esencia de Peralada. Intentamos ofrecer algo diferente y excepcional cada noche. Hemos dejado de ofrecer propuestas pop que ya hacen otros festivales de la Costa Brava". Señala que han mantenido una cuota notable de público francés —Peralada está cerca de la frontera— y destaca que otros espectadores han descubierto Peralada gracias al Festival de Pascua y han empezado a venir también en verano. Como adelanto de lo que se verá en 2027 en Semana Santa, la organización ha anunciado el estreno de una obra de Raquel García Tomás y una 'Pasión según San Juan' a cargo del grupo que lidera Lina Tur Bonet, Musica Alchemica, que supondrá el debut de la obra de Bach en el festival.