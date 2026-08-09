El día que Eugenio dedicó un chiste al eclipse: "¡A sus órdenes, mi coronel!"

El eclipse lleva días monopolizando cualquier conversación en España. La 'eclipsemanía', así se ha denominado ya el furor que está causando el fenómeno, producirá el 12 de agosto hasta 1,5 millones de desplazamientos adicionales hacia la llamada franja de totalidad (allí donde el Sol se va a ver completamente opacado). Un fenómeno astronómico sin igual que ha asombrado y aterrorizado a culturas de todas las épocas y lugares y que también se ganó su hueco, claro, en la comedia.

Eugenio, el humorista catalán de voz nasal e inseparables gafas de sol y cigarrillo, aprovechó el eclipse solar para explicar un chiste sobre coroneles, capitanes y sargentos y cómo se van distorsionando los mensajes cuando van de boca a boca. Más divertido si cabe, el chiste lo llegó a contar en 1981 en el Casino Viña del Mar de Chile con Pinochet presente, advertido el humorista de que "nada de chistes de militares".

Aquí va el chiste completo:

El coronel del regimiento le dice al capitán:

—Mañana, a las 9:30, tendrá lugar un eclipse de sol, cosa que no ocurre todos los días. Así que mañana formará a los hombres con traje de campaña en el patio del cuartel. Si llueve, dé las órdenes oportunas para que formen en el gimnasio.

—¡A sus órdenes, mi coronel!

El capitán al teniente:

—Por orden del coronel, mañana, a las 9:30, tendrá lugar un eclipse de sol. Forme a los hombres en el patio. Si llueve, cosa que no ocurre todos los días, fórmelos en el gimnasio en traje de campaña.

—¡A sus órdenes, mi capitán!

El teniente al sargento:

—Mañana, por orden del coronel, a las 9:30, lloverá en el patio del cuartel, cosa que no ocurre todos los días. El coronel, en traje de campaña, dará las órdenes oportunas para que el eclipse de sol se celebre en el gimnasio.

—¡A sus órdenes, mi teniente!

El sargento al cabo:

—Mañana, a las 9:30, tendrá lugar el eclipse del coronel en traje de campaña por efecto del sol. Si llueve en el gimnasio, cosa que no ocurre todos los días, formaremos en el patio.

—¡A sus órdenes, mi sargento!

El cabo a la tropa:

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—Mañana, a las 9:30, si no llueve, el sol en traje de campaña eclipsará al coronel en el gimnasio. Lástima que esto no ocurra todos los días.