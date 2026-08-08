Werner Herzog, primer Premio Donostia del 74 Festival de San Sebastián

El director, guionista, productor y actor alemán Werner Herzog recibirá el Premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián en su 74 edición, que se celebrará del 18 al 26 de septiembre. El cineasta será homenajeado en la gala de apertura del certamen donostiarra y presentará su película 'Bucking Fastard' tras su estreno en Venecia.

El Zinemaldia ha desvelado este viernes en un comunicado el primer Premio Donostia de esta edición que reconoce así la trayectoria de una de las figuras más influyentes del cine contemporáneo. El año pasado, los galardones fueron para la actriz Jennifer Lawrence y la productora Esther García.

A lo largo de seis décadas, Herzog ha construido una "obra extraordinaria" con cerca de 80 filmes, moldeada por la obsesión, las situaciones extremas y las contradicciones de la naturaleza humana, destaca el Festival. Nacido en Múnich en 1942, creció en un valle remoto de las montañas bávaras y hasta los 11 años ni siquiera sabía que existía algo parecido al cine. Tampoco le importó demasiado: a los 15 años empezó a soñar en celuloide mientras trabajaba como soldador en una fábrica de acero a los 19 hioz su primera película.

Sus obras, tanto de ficción como de no ficción, están pobladas por soñadores y conquistadores que se enfrentan a paisajes extremos y fuerzas que escapan a su control. Guiado por su concepto de "verdad extática", un concepto acuñado por el propio Herzog, su cine trasciende la mera observación de los hechos para revelar una dimensión más profunda y poética de la realidad.

Werner Herzog , durante una visita a Barcelona en 2021 / MAITE CRUZ

A competición en Venecia

La última película de Herzog, que competirá en el próximo Festival de Venecia, se proyectará en el teatro Victoria Eugenia de San Sebastián antes de la entrega del galardón en el Palacio Kursaal. Protagonizado por Rooney Mara, Kate Mara, Orlando Bloom y Domhnall Gleeson, 'Bucking Fastard' narra la inusual historia de dos hermanas gemelas cuyo vínculo extraordinario las lleva a hablar al unísono, a amar al mismo hombre y compartir los mismos sueños.

Guionista, escritor, actor, director y productor, ha realizado cerca de 80 películas, entre las que destacan 'Aguirre, la cólera de Dios'; 'Fitzcarraldo', para la cual trasladó un barco de vapor sobre una montaña en plena selva, 'Grizzly Man' y 'Cave of Forgotten Dreams'. También ha publicado libros de poesía y prosa como 'Of Walking In Ice', 'Conquest of the Helpless' y, recientemente, la novela 'The Twilight World' (El crepúsculo del mundo), y ha sido director de escena de una docena de óperas en Bayreuth y en La Scala de Milán, así como en otros teatros de ópera alrededor del mundo.

También ha actuado en películas y series como como 'Jack Reacher' y 'The Mandalorian' y en papeles como invitado en Los Simpson. Creó una instalación artística, 'Hearsay of the Soul', para la Bienal del Whitney Museum de Nueva York y el Getty Museum de Los Ángeles.

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Además, fundó Rogue Film School como contrapunto a lo que se enseña en la mayoría de las escuelas de cine del mundo. Su prolífica y laureada carrera será reconocida ahora con el máximo galardón que otorga el Festival de San Sebastián que ha anunciado así el primero de los Premios Donostia de su 74 edición.