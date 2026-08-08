Música y eclipse conectan en el Festival Jordi Savall

El festival Jordi Savall, que se celebra del 10 al 16 de agosto en espacios patrimoniales en la comarca de Tarragona -Reial Monestir de Santes Creus y otros lugares de Montblanc, Valls y Alcover-, suma el eclipse a su programación en una edición auspiciada bajo el lema 'Más allá del eclipse'. Amante de la naturaleza y de la harmonía, el célebre violagambista, investigador y director musical ha incluido dos propuestas diferentes en torno al esperado eclipse solar del próximo día 12 que se prevé que se vea a la perfección en el Alt Camp.

Coincidiendo con el fenómeno astrológico, el festival ha organizado dos propuestas. La primera tendrá lugar en el momento exacto del eclipse en un enclave secreto al que será trasladado el público, a quien se proporcionará gafas de sol para disfrutar sin problemas del espectáculo. La experiencia mágica del eclipse solar se vivirá con un concierto especial a cargo de Josep Maria Martí, especialista de cuerda pulsada, un as de la tiorba y la guitarra que convertirá esos instantes en los que la luna cubrirá completamente el sol una toda una experiencia sensorial. Nacido en Vilafranca del Penedés, Martí forma parte de reconocidos conjuntos de Jordi Savall como Le Concert des Nations y Hesperion XXI y de otros como L’Arpeggiata, que capitanea la austríaca Christina Pulhar.

Punto de encuentro

El concierto contará con un repertorio de música barroca basada en arias de famosas óperas de Händel, Purcell y Visée adaptadas a la tiorba y versionadas por él de manera magistral y en clave íntima. La propuesta, que ha despertado gran expectación (entradas agotadas), se realizará en un lugar secreto que solo se desvelará una vez haya llegado el público al punto de encuentro -el aparcamiento de Santes Creus- desde donde será trasladado al lugar del espectáculo previa entrega de gafas solares para disfrutar del eclipse sin preocupaciones.

La Jove Capella Reial de Catalunya durante una actuación. / Eric Altimis

El día 15, el eclipse volverá a ser protagonista de manera más simbólica con el estreno de 'Lumen Tenebrae', la última obra de Bernat Vivancos, creada para la Jove Capella Reial de Catalunya, que dirigirá Lluís Vilamajó (22:00 horas, Reial Monestir de Santes Creus). Es un encargo del festival inspirado en el eclipse que traslada la idea de contraste entre luces y sombras a otro nivel. "La música surge a partir de pasajes del Génesis (1, 1-10 y 14-18), versículos en latín que hablan de la creación del cosmos, los astros, la tierra y las aguas", explica Vivancos. "Me he centrado en lo más cósmico, dejando de lado los aspectos relacionados con la creación del hombre y la mujer", resalta.

El contraste entre la luz y las tinieblas en el origen del mundo según la tradición judeocristiana inspira la obra, que juega a enfrentar densidad y transparencia, silencio y expansión. Y aunque no hay experimentos sonoros en la obra, Vivancos indica que no es una pieza fácil para los intérpretes porque "sus harmonías son muy horizontales y requieren buen fiato, respiración y afinación". El concierto se completará con motetes polifónicos de Tomás Luis de Victoria, Cristóbal de Morales y otros maestros del Renacimiento hispánico.

Mujeres nada eclipsadas

Desde su primera edición, el festival ha dedicado especial atención a la figura de la mujer. Lejos de eclipsarlas, como ha ocurrido a menudo a lo largo de la Historia y sigue ocurriendo en determinados países, el festival ha puesto un foco en ellas y en su contribución a la música. En esta edición las mujeres brillarán con diversas propuestas. La primera, 'Dones d'Orient' con el conjunto Orpheus 21 liderado por Waed Bouhassoun (laúd y canto), que contará con la actriz Agnès Jabbou y con siete magníficas especialistas en diferentes instrumentos y músicas antiguas de países africanos y de Oriente Próximo. El día 13 ofrecerán en Santes Creus un programa que reivindica a la mujer como pieza fundamental de la vida y la historia. Y al día siguiente, en Montblanc (11 horas) llegará 'Mujeres eclipsadas', un espectáculo familiar, un cuento musical interpretado por el Ensemble Das Kolorit, donde una narradora conecta con grandes mujeres de la historia y un conjunto de cámara interpreta música de G.P. Telemann, de W. Pistorius o de D. Ortiz.

La decana del órgano, Montserrat Torrent, una persona increíble a la que nadie ha podido eclipsar -aunque algunos lo intentaran en la España gris y machista del franquismo- celebrará su centenario con un concierto a cuatro manos junto a uno de sus exalumnos más aventajado: Juan de la Rubia. Será en la iglesia de Sant Joan de Valls el día 14, a las 19:30 h. Ella, como Beethoven, es capaz de seguir haciendo música pese a estar sorda.

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La figura de Fanny Mendelssohn, compositora del Romanticismo relegada durante siglos bajo la sombra de su hermano Felix, brillará en un recital de pianoforte de Olga Pashchenko, que combinará 'Das Jahr', unas miniaturas que Fanny compuso en 1841, con poemas de creados por cuatro autoras de hoy, Mireia Calafell, Blanca Llum Vidal, Greta Sibling y Anna Tobias, que leerá la actriz Elena Tarrats en el Convent de les Arts d'Alcover, el día 16 a las 12 del mediodía.