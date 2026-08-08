Muere el dramaturgo Ángel Alonso, que fundó y dirigió durante tres décadas el Teatre Villarroel

El director teatral, dramaturgo y realizador de televisión Ángel Alonso, que fundó y dirigió durante tres décadas el Teatre Villarroel de Barcelona, murió ayer a los 84 años de edad, según ha anunciado este sábado el grupo Focus.

A lo largo de su dilatada trayectoria artística, de más de 50 años, Alonso estrenó un total de 78 espectáculos, entre ellos 22 textos propios y 18 adaptaciones y traducciones, que reunieron a más de 3,5 millones de espectadores.

En su etapa como uno de los fundadores y director del Teatre Villaroel, entre 1972 hasta principios de los años 2000, debutaron algunas de las principales compañías catalanas, como Comediants, Els Joglars, Tricicle o Dagoll Dagom.

Uno de sus mayores éxitos fue la adaptación del cómic de Ivá "Historias de la puta mili", que estrenó en La Villarroel y que logró más de medio millón de espectadores durante los cinco años que estuvo en la cartelera.

Como director de escena, se encargó también en "La extraña pareja", uno de los fenómenos más importantes de la historia del teatro barcelonés, del dramaturgo norteamericano Neil Simon, que en Cataluña se estrenó en 1994 protagonizada por Joan Pera y Paco Morán y que superó las 2.000 representaciones y un millón de espectadores durante cinco años.

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Entre 1974 y 1994, Alonso también desarrolló su carrera como guionista de cine, director y realizador de RTVE en Barcelona, donde participó en más de 200 programas, entre ellos Planeta Imaginari, espacio de referencia de la televisión infantil.