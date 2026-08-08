Jordi Savall: "Spotify es un desastre para la clásica. Estoy impulsando una nueva plataforma"

Ser fiel al sonido original de las obras, velar por el patrimonio musical, contar con los mejores músicos y utilizar la música como herramienta para fomentar el diálogo intercultural han marcado la brillante carrera de Jordi Savall, que este año ha sido reconocida con el prestigioso Premio Ernst von Siemens 2026. Recibir el 'Nobel de la música' es un impulso para seguir en su lucha por el reconocimiento de un legado inmaterial que cobra vida en cada disco y concierto que hace. El próximo es este domingo, 9 de agosto, en el Festival de Perelada. Dirigirá Les Musiciennes du Concert des Nations -formación inspirada en las intérpretes huérfanas del Ospedale della Pietà de Venecia-, y junto a la soprano Núria Rial, ofrecerán arias, salmos y piezas instrumentales de compositores como Albinoni, Geminiani y Vivaldi. El mismo programa lo interpretará también en el Festival Jordi Savall, que se celebra del 10 al 16 de agosto en espacios patrimoniales como el Reial Monestir de Santes Creus y otros enclaves de Montblanc, Valls y Alcover.

¿Qué destacaría de su festival este año?

Hay más de 14 conciertos, de los cuales yo participo en cuatro con diferentes formaciones. Lo que más me gusta es que hay muchos grupos jóvenes y mucha variedad. La voluntad del festival es sorprender. Traemos a grandes músicos y orquestas. En esta edición, por ejemplo, tenemos a Tcha Limerger, un fantástico violinista ciego, experto en música gitana, que viene con la Budapest Gipsy Ensemble.

Y hay un concierto especial programado para el eclipse el día 12.

Consultamos con un astrólogo para saber cuál sería el mejor lugar para verlo y allí lo haremos. Llevaremos a la gente hasta el lugar para ver al intérprete, Josep Maria Martí, especialista en tiorba que me acompaña desde 2011. El lugar será sorpresa para el público. Y al terminar el concierto habrá otra sorpresa.

El violagambista Jordi Savall posa en su casa antes de la entrevista con EL PERIÓDICO, el pasado 6 de agosto. / MANU MITRU

Muchas propuestas de la programación ponen el acento en la mujer. ¿Es feminista?

Hay una injusticia histórica en el mundo de la música y del arte hacia las mujeres. Considero un deber dar visibilidad a las mujreres. Y me hace muy feliz, porque tocan muy bien. Hace poco, en Alemania, ofrecí 'Las cuatro estaciones' de Vivaldi con Les musiciennes du Concert des Nations y fue un éxito espectacular. Y el programa que hacemos en Peralada el domingo y en mi festival después es maravilloso. Con ellas he hecho grandes obras de Vivaldi como el 'Magnificat' con coro de mujeres y el 'Gloria' en re mayor. Esto es algo que hace 15 años no se hubiera podido hacer porque no tenían el nivel. Ahora hay muchísimas más mujeres jóvenes preparadas para hacer este tipo de musica y lo lógico es contar ellas. A menudo tienen una manera de hacer música mucho más flexible, personal y dúctil.

Acaba de cumplir 85 años y tiene una vitalidad envidiable. ¿Qué le impulsa a seguir con este ritmo?

Lo que hago es lo que me da vida. Cada mañana, cuando toco la viola, es como hacer una relajación: voy buscando el sonido y encontrándolo. Después, empiezo a trabajar y a encargarme de reuniones, facturas, horarios... Mantener la curiosidad es importante. En estos momentos estoy estudiando 'Réquiem' de Brahms, que lo haremos en septiembre, y otras obras como los 'Te deum' de Delalande, de Händel y de Pärt. También la ópera 'Fidelio'. Pensar en nuevos proyectos es mi manera de ser. Estoy montando una gran iniciativa, aún confidencial, para hallar una solución a la música en Internet.

¿Cuál es el problema?

La música clásica, el jazz y la música tradicional no está bien pagada en Spotify. Es un desastre. Los músicos reciben poquísimo. Las músicas minoritarias sufren. El sistema está pensado para favorecer el pop, que tiene millones de descargas. En Spotify se cobra por cada dos minutos y medio. Una pieza clásica nunca dura dos minutos, pero cobras por eso. En Spotify, la clásica representa un 4% de la recaudación, pero lo que cobran los músicos es un 1%, una cuarta parte.

El músico Jordi Savall posa en su casa antes de la entrevista con EL PERIÓDICO, el pasado 6 de agosto. / MANU MITRU

¿Qué propone?

La plataforma que estoy impulsando será revolucionaria. Será muy diferente a Spotify. Abarcará la clásica, que incluye la música antigua, el jazz y la música tradicional. Todas las músicas de patromonio. Estoy en contacto con mucha gente porque será una movida importante. Explicaremos el proyecto en otoño.

¿Cuándo verá la luz?

Tardaremos unos dos años en tenerla. Parte del premio Siemens que recibí lo dedico a financiar este proyecto. Yo tengo una experiencia única porque hace 30 años fundé la primera discográfica creada por un músico: Alia Vox. Lo primero que hice fue adquirir mi propio catálogo; recompré los discos que había hecho con diferentes sellos. Esto me da fuerza moral porque no hay hoy en día ninguna discográfica que logre sobrevivir. Vender discos ya no es rentable. Cuando hacemos un gran proyecto, como la 'Pasión' de Bach, vendemos unos 5.000 discos. Con eso es imposible financiarlo y por eso los sellos están en manos de las 'majors', que imponen sus leyes.

Alia Vox se creó en 1987 y ha editado unos 130 álbums. ¿Cuál será el próximo?

El último que ha salido es 'Das Paradies und die Peri', de Robert Schumann, que he hecho en una de las Academias donde trabajan jóvenes músicos con profesionales en dos de mis conjuntos: La Capella Reial de Catalunya y Le Concert des Nations. Una orquesta formada por 30 músicos jóvenes y 30 profesionales suena increíble y es ilusionante. Los primeros aportan entusiasmo; los otros una enorme seguridad.

Cuenta con fondos europeos que apuestan por esas Academias de YOPCA (Youth Orchestra and Choir Professional Academies).

Pero solo cubren el 40%. La Generalitat nos ayuda con la estructura de la Fundació CIMA (Centre Internacional de Música Antiga) y los conciertos que hacemos. Históricamente, el Ministerio de Cultura no nos ha ayudado, aunque este año nos ha concedido 100.000 euros. Yo he de hallar los 900.000 restantes y es muy difícil.

El músico Jordi Savall posa en su casa antes de la entrevista con EL PERIÓDICO, el pasado 6 de agosto. / MANU MITRU / EPC

¿La subida de la ultraderecha en Europa le preocupa? Suelen recortar en Cultura.

Mi fuerza es que lleno las salas. Tengo la agenda de 2027 llena. Y la del 2028, casi. Pase lo que pase, tengo público. El concierto que di el pasado martes en Prades fue lo primero que se agotó cuando salieron a la venta los espectáculos del Festival Pau Casals. Llevo 60 años buscando y recreando el sonido original.

Ha rescatado obras del olvido y reinterpretado otras más conocidas con un sonido fiel. ¿Cómo lo hace si no existen grabaciones de la música de hace siglos?

Hacer sonar la música como se hacía en su momento es posible si utilizas los instrumentoss de la época y las técnicas de entonces. Hay que leer libros antiguos y tratados. Los músicos que tocaban Schumann habían aprendido con profesores que tocaban con Beethoven, y los que tocaban con este último lo habían hecho con otros que tocaron con Mozart o Haydn. Nuestra orquesta y yo empezamos con Lully y Rameau; luego hicimos Bach, Händel, Gluck, Mozart, Haydn, Beethoven, y ahora estamos llegando a Schumann y Bruckner. Llevamos una mochila cargada de informaciones que un músico moderno no tiene. Por eso podemos interpretar la música de otra manera.

Queda claro.

Piensa que las diferencias musicales en Europa eran grandes. Cuando Händel fue a dirigir un oratorio en Roma compuso una obertura a la francesa, como solía hacer. Pero Corelli le advirtió: "Nosotros no sabemos tocar música francesa. Componga una obertura al estilo italiano". Lo que se tocaba en Roma no tenía nada que ver con lo de Versalles. Hoy en día, sin embargo, todo es una amalgama. ¿La orquesta del Liceu se pasa al barroco y en cuatro días lo saben tocar mejor que cualquiera? ¡Por favor! Las cosas necesitan su tiempo. Nuestra orquesta lleva casi 38 años de trabajo perfeccionista y de descubrimiento. Es así como se crea una herramienta cultural. Yo lucho para que se reconozca.

Marta Cervera, redactora de EL PERIÓDICO, y el músico Jordi Savall, durante la entrevista concedida en su domicilio el pasado 6 de agosto. / MANU MITRU

¿Qué pasará cuando ya no esté usted al frente?

Mi modelo es el de la Filarmónica de Berlín. Mi proyecto podrá continuar si tiene apoyo político y mecenazgo. El próximo año nos vamos de gira a Canadá y EEUU, en abril, y en junio, a Corea, China, Japón, Taipei. Llevamos el nombre de Catalunya por el mundo. Hace seis o siete años le dije a Pere Aragonés que necesitamos los recursos que tiene la Banda Municipal: cinco millones. Con este dinero podríamos hacer muchos más conciertos en Barcelona y en todas las ciudades importantes de Catalunya. Ahora, sin esos recursos, nuestra orquesta y coro van por todo el mundo.

Volviendo a su festival. Le dedica un concierto a Copérnico. ¿En qué conecta con él?

Copérnico es alguien que busca la verdad del mundo y ha de luchar contra la mentalidad de la época. Entonces se veía la Tierra como el centro del mundo. Hacer que Roma aceptara que la Tierra es un planeta asociado a otros en un universo grandioso fue arriesgado. El programa cuenta con tres cantantes polacos, como Copérnico, y canciones de su época. Este tipo de programas me gustan porque te explican una historia y entras en diferenes momentos de la vida de un personaje.

¿Qué le queda por hacer?

Estoy preparado para morir mañana, pero tengo muchos proyectos en marcha, incluso uno para 2031, cuando cumpla 90 años, que espero hacer si estoy bien de salud. Mientras siga así, seguiré trabajando. Pero estoy procurando dejarlo todo ordenado. Lucho para que mi legado continúe, porque sería triste que se perdiera. Es un legado de Catalunya, de España, y los políticos deberían hacer algo.

¿Si en lugar de música pintara cuadros sería más fácil?

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Absolutamente. Es que es muy difícil comprender el valor de una cosa intangible. Sin embargo, nuestro último disco ha tenido las mejores críticas internacionales y nos contratan de todas partes para ir a tocar. Es una prueba de que nuestro trabajo interesa, porque tenemos una orquesta y un coro maravillosos. El nuestro es un proyecto europeo, porque la música clásica es lo mejor que ha hecho Europa en su historia. Es universal, sigue viva y es nuestro lenguaje común. Todos la entendemos y nos permite dialogar con otras culturas.