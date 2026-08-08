Polémica en el Fringe de Edimburgo por un monólogo cómico de Amanda Knox, condenada y absuelta en Italia por el asesinato de su compañera de piso

Edimburgo vuelve a transformarse este fin de semana en un gran escenario con el Festival Fringe y, una vez más, lo hace con polémica. A un lado, los 3.649 espectáculos en 258 espacios que pueden verse hasta el 31 de agosto. Al otro, la notable controversia que ha despertado la presencia en la programación de 'Cartwheel', un monólogo cómico en el que la estadounidense Amanda Knox reflexiona sobre la maternidad y se pregunta "cómo le explicará a su hija lo sucedido en Perugia" en 2007.

Lo que pasó, algo recordarán, es que Knox fue condenada por asesinar a su entonces compañera de piso, la estudiante de intercambio británica Meredith Kercher, pasó cuatro años en una cárcel italiana, fue absuelta en 2011, declarada de nuevo culpable en 2014 y exonerada definitivamente en 2015.

Una odisea judicial y uno de los casos más mediáticos de los últimos años en Italia que Knox, que ya publicó hace unos años el libro de memorias 'Waiting to Be Heard', ha querido convertir en espectáculo teatral de éxito casi instantáneo: las once sesiones programadas entre el 7 y el 17 de agosto llevan días agotadas. "Hablo de todas mis experiencias al ser vilipendiada, pero también hablo de la experiencia de intentar explicárselo a mi hija y de lo absurdo que puede parecer. Es como contarle a mi hija de cuatro años una versión de cuento de hadas al estilo del Dr. Seuss de algo tan dramático y serio que me pasó a mí y a personas que me importaban", ha relatado Knox en declaraciones a 'Euronews'.

Volteretas y splits

El título, 'Cartwheel' —voltereta en castellano— haría referencia a una leyenda urbana difundida por los tabloides ingleses que aseguraba que Knox se puso a dar volteretas en la comisaría tras la muerte de Kercher. "Nunca hice una voltereta. Sí hice el split", llegó a decir la ahora monologuista en un programa de televisión.

Este tono supuestamente cómico es precisamente lo que ha motivado las quejas de la familia de Kercher, para quien tratar un tema así en clave humorística "normaliza y trivializa la violencia". En declaraciones a la BBC, la hermana de Meredith, Stephanie Kercher aseguró que Knox era "libre de seguir con su vida como deseara", pero dudaba que el formato elegido para contar su historia fuera el adecuado. "Creo que el problema con este proyecto en particular es que es una comedia. Si bien aprecio que la comedia busca romper barreras, normaliza y trivializa la violencia contra las mujeres, y en particular contra Meredith", aseguró.

Acto seguido, una campaña en Change.org reclamaba la cancelación del espectáculo por considerar que "se burla de los horribles sucesos que rodearon el asesinato de Meredith y pretende convertir esta tragedia en entretenimiento". "Los hermanos de Meredith, que aún viven, se han manifestado valientemente en contra de esta producción, calificándola de absurda y una burda trivialización de la muerte de su hermana", lamentan los impulsores de la petición, que ya ha recogido más de 30.000 firmas.

La estadounidense Amanda Knox en la corte de Perugia en 2011 / EFE

Crítica y escrutinio

Knox, por su parte, defiende que 'Cartwheel' "honra la memoria de Meredith Kercher" y "denuncia la violencia" que sufrieron las dos. "No puedo decir qué es o no es perturbador para la familia de Meredith. Lo que sí puedo decir es que nunca he visto el tipo de escrutinio y crítica dirigidos hacia un hombre acusado injustamente como los que he visto dirigidos hacia mí", ha asegurado.

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Tal ha sido el revuelo que la organización del festival escocés ha tenido que salir al paso para defender su criterio artístico. "No le tememos a la controversia. La decisión de si se lleva a cabo o no recae en ella y en el recinto. Si bien comprendemos los casos individuales que surgen, y como padre, entiendo perfectamente el dolor que describen, pero eso no puede ser un criterio, no puede ser uno de los filtros que utilicemos", ha subrayado el director de la Fringe Society, Tony Lankester, en declaraciones a BBC Radio Scotland.