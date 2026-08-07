El Parque Ghibli creará un área temática inspirada en 'Nausicaä del Valle del Viento'

El parque temático inspirado en las películas del estudio de animación japonés Studio Ghibli desarrollará una nueva zona temática inspirada en 'Nausicaä del Valle del Viento' ('Kaze no tani no Naushika', 1984), según anunció este viernes la prefectura de Aichi.

Las autoridades locales emitieron un comunicado en el que mostraban una imagen del exterior de las futuras instalaciones, que prevén que incluya un espacio cubierto con el fin de "acoger a un gran número de visitantes" en interiores, especialmente durante la temporada de verano, para evitar las altas temperaturas.

El parque temático inspirado en las películas del estudio de animación japonés Studio Ghibli desarrollará una nueva zona temática inspirada en 'Nausicaä del Valle del Viento' ('Kaze no tani no Naushika', 1984), según anunció este viernes la prefectura de Aichi. No hay especial indcación para el copyright de a imagen de mapa del parque, pero otra imagen del edificio sí, que hay que poner este crédito abajo indicado, aparte, se puede usar solo desde hoy el 7 de agosto hasta el 6 de septiembre. EFE/Gobierno local de Aichi // SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO). SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Studio Ghibli / EFE

Por el momento no han dado detalles al respecto de cómo será el interior de la instalación, cuándo está previsto que termine la obra, cuándo abrirá sus puertas al público o cuánto dinero supondrá.

Sin embargo, según recoge el periódico japonés Asahi, las autoridades planean presentar una propuesta de presupuesto suplementario de unos 387 millones de yenes (unos 2,12 millones de euros) para cubrir gastos como el diseño básico.

Studio Ghibli, ganador del Premio "Princesa de Asturias" de Comunicación y Humanidades. / Efe

El complejo del Parque Ghibli, integrado en el parque conmemorativo de la Expo de Aichi de 2005, un paraje natural ubicado en la localidad de Nagakute, a las afueras de Nagoya (centro), abrió sus puertas al público en noviembre de 2022, y en 2024 completó su segunda fase, que homenajea a sus películas de brujería.

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Aunque 'Nausicaä del Valle del Viento', dirigida por Hayao Miyazaki, se estrenó antes del nacimiento oficial de Studio Ghibli, se la considera la primera película de este estudio, galardonado este año con el premio princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.