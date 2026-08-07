Muere a los 69 años William Orbit, el visionario productor que renovó el sonido de Madonna y Blur

"Es un genio completamente loco. Yo le presentaba una idea de hacia dónde quería ir musicalmente, tarareaba melodías o leía letras, y luego lo dejaba solo en el estudio. A veces iba en la dirección que yo quería y otras veces se desviaba por completo. Terminábamos con temas trance de ocho minutos y luego seguíamos añadiendo y quitando hasta tener estrofas y estribillos de verdad". Con estas palabras recordaba hace años Madonna a William Orbit, pionero del ambient y habilidoso remezclador que arropó a la cantante estadounidense en su tránsito hacia la electrónica.

Él fue, en cierto modo, el arquitecto sonoro de 'Ray of Light', el disco con el que Madonna renació como estrella pop y el que propulsó la carrera de Orbit como productor. "No lo sentí como si fuera un trabajo por encargo. Obviamente era el disco de Madonna, pero estoy tan orgulloso como si lo hubiera hecho yo mismo", llegó a decir el británico, cuya muerte, el pasado 23 de julio, no se ha dado a conocer hasta este viernes. “Lo echaremos mucho de menos, tanto nosotros como tantas personas cuyas vidas tocó con su música, amistad y bondad", anunció su familia en un comunicado en redes sociales en el que no se especifica la causa de la muerte.

Nacido como William Wainwright en 1956 y crecido en el norte de Londres, el músico y productor abandonó los estudios a los 16 años para alimentarse con "una barra de Mars y una pastilla de LSD al día" y brincar de casa okupa a casa okupa. A principios de los 80 formó junto a Laurie Mayer y Grant Gilbert la banda Torch Song y debutó en solitario con 'Orbit', álbum pionero a la hora de mezclar ambient, pop y dance, y remezcló a artistas como The Cure o Prince. Su lugar, sin embargo, estaba al otro lado de la pecera, impulsando como productor o colaborador las éxitos de Britney Spears, Melanie C, Robbie Williams, Chris Brown, Pink o Beck.

Su audaz mezcla de trip hop, techno, jungle y ambient al servicio de hits como 'Frozen', 'Ray of Light' y 'The Power of Goodbye' le abrió las puertas de la industria y, después de que Madonna ganara tres premios Grammy en 1999, se convirtió en uno de los productores más solicitados por artistas que buscaban un enfoque diferente para sus carreras. Así, cuando Blur decidieron soltar amarras definitivamente y distanciarse del britpop con '13', fue a Orbit a quien llamaron. ¿El resultado? Un disco que capturó la gran resaca del Britpop y embolsó el final de la relación de Damon Albarn y Justine Frischmann en grandes canciones como 'Tender' y 'No Distance Left to Run'.

Lo mismo puede decirse de U2, que confiaron en el británico para producir y arreglar las canciones 'Electrical Storm' y 'The Hands That Built America'. Otro de sus hallazgos fue la recuperación, en 2014, de 'There Must Be More to Life Than This', un dueto de Freddie Mercury y Michael Jackson grabado originalmente a principios de los 80.

Se llegó incluso a especular con una segunda parte de 'Ray Of Light', algo que nunca se materializó, por más que Madonna y Orbit volvieron a trabajar juntos en 2012 durante la grabación de 'MDMA'.

Peor salió el reecuentro con Blur, con quienes Orbit colaboró puntualmente en el espeso 'Think Tank', de 2003, y regresó al estudio en 2012 para grabar un supuesto disco de retorno que acabó en nada. "El nuevo material sonaba increíble pero Damon, aunque brillante y talentoso, se porta fatal con el resto de Blur", lamentó Orbit en redes sociales sobre el que tendría que haber sido el primer disco de los británicos tras su reunión en 2009.

En una entrevista concedida en 2021 al diario The Guardian, Orbit desveló que en 2017 sufrió un episodio psicótico provocado por el consumo de diversas drogas, entre ellas LSD, MDMA, cocaína y codeína, del que logró recuperarse tras recibir tratamiento.

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Entre las reacciones a su muerte, destaca la de la Spice Girl Mel C, que le ha rendido homenaje asegurando que fue "un gran honor haber trabajado con este gran hombre" en su álbum debut en solitario de 1999, 'Northern Star'. "Llevo décadas bailando con su música; gracias por toda la buena música que nos regalará para siempre", ha añadido Skin, vocalista de Skunk Anansie.