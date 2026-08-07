Karol G vira hacia el reguetón melancólico, con experimentos y duetos de lujo, en ‘No me arrepiento de sentir tanto'

Karol G ‘No me arrepiento de sentir tanto’ Bichota Records-Interscope Pop latino ★★★

Sincronizar las giras y los discos ya es una dinámica a la que cada artista decide si jugar o no, y Karol G ha elegido el arranque de la gira mundial del álbum ‘Tropicoqueta’, lanzado hace solo un año, para publicar su relevo. Un trabajo de signo muy distinto: sí en aquel mandaba el homenaje a los géneros tradicionales latinos, ahora, en ‘No me arrepiento de sentir tanto’ sale a flote la pulsión reguetonera y electrónica. El estado de ánimo no es festivo, sino decantado por la introspección y la melancolía, como insinúa el tono azulado de la portada.

Hay otra diferencia destacada: si ‘Tropicoqueta’ (que funcionó en el mercado estadounidense por debajo de sus predecesores) estaba salpicado por duetos con figuras del escaparate latino, su relevo apunta a lo más alto de ‘star system’ norteamericano, deslizando encuentros nada menos que con Drake y Bruno Mars. En el primero, ‘Ahí’, Karol G comparte con el canadiense (que canta en castellano) un toma y daca tocado por las dudas, la seducción a fuego lento y las negociaciones en clave de reguetón tibio y envolvente. Con Mars, el guion se va hacia el baladón romántico ensoñador, y da buenos resultados el roce con su vibración vocal soul y la marea de sintetizadores.

Experimentación moderada

La temática general se desarrolla moviendo el acento en la amplia gama de modos anímicos que basculan entre el enamoramiento del amor y el impulso de darse de baja para siempre de las cosas del querer. Incluyendo el arrebato rabioso: “Siento que perdí poniéndote a ti de primero / Eres un cabrón, igual todo te importa cero”, canta Karol G, melodiosamente, para empezar, en ‘Te llevas to’, tema de punzante deriva electrónica con guiños al drum’n’bass, que se va oscureciendo y acercándose al trap (con producción del puertorriqueño Tainy).

Hay aquí reguetones ligeros, tirando a convencionales, como ‘Matadora’ o ‘Con quién andará?’ (que abre un ‘sample’ de ‘Porque te vas’ en la voz de Jeanette), y tan solo un guiño al folclore con la agradable cumbia ‘Alguien que te amaba’ (con Pedro Astudillo, el que fue compositor de Selena, como coautor). A su vez, asoma una línea relativamente experimental. Ahí está la tristona ‘Final feliz’, con Judeline como coautora y la francesa Oklou en una producción minimalista y sigilosa. Y ‘Bby wow’, donde Karol G embarca a la propia Judeline y a Rusowsky en un trío inédito, cercano al disruptivo mundo sónico y rítmico de este último.

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Aunque, para sorpresas, el cierre del disco, donde Carolina Giraldo Navarro se alía con Greg González (Cigarettes After Sex), coautor de ‘Después de ti’, donde cuela un punteo de guitarra afín al desamparo emocional que transmite la canción. Una fusión de mundos inesperada y bien resuelta, que alimenta la sensación de que Karol G quiere ser algo más que una estrella del reguetón comercial.