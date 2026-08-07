Abanicos, fruta fresca y cerveza: así desafía el público el calor en el Brunch Electronik Festival

Plantarse en un festival de música a las cuatro de la tarde, en pleno mes de agosto, con el termómetro por encima de los 30 grados y bajo el sol abrasador se ha convertido en un acto de valentía. Pero algunos (pocos) parece que no sienten el calor si la recompensa son diez horas de música electrónica. Sin camiseta, en bañador, con un abanico en mano o refrescándose la cabeza con agua, los asistentes del Brunch Electronik Festival han buscado las mil y una maneras para disfrutar de la música esquivando un golpe de calor. Este viernes, el festival de música electrónica, que contará con más de 100 actuaciones en el Parc del Fòrum, ha dado la bienvenida a la primera de sus tres jornadas, protagonizada por Kaytranada, Jeff Mills, Miss Monique y Paul Kalkbrenner.

“Hay que decir que corre una brisita, por estar al lado del mar, que no se está tan mal. Pensaba que iba a ser peor”, dice Fernando, refugiado bajo una de las zonas de sombra habilitadas, junto a los ‘food trucks’ de restauración, con su amigo Javi que, como él mismo asegura, “odia el calor”. Apenas pasan unos minutos de las cuatro de la tarde y se podría decir que han sido de los primeros en entrar -las puertas abrían a las tres- y, aseguran, que serán los últimos en irse esta noche: “Estaremos hasta el final”. Y es que ganas no les faltan. Es su estreno en el Brunch Electronik y han querido llegar pronto para familiarizarse con el recinto. “Queríamos recorrer todos los escenarios, saber dónde toca cada DJ y ver el ambiente desde el principio”, explica Javi. Saben que la jornada será dura por el calor, pero agradecen que la mayoría de escenarios tengan alguna zona de sombra y desvelan su truco infalible: “Nos hidrataremos con cerveza”.

Asistentes en la primera jornada del Brunch Electronik Festival / Zowy Voeten / EPC

Por su parte, Raúl, Eugenio y David reconocen que no habían “pensado demasiado” la idea de llegar al Fòrum a las cuatro de la tarde. "No traemos ni gorra ni abanico, solo tenemos gafas de sol", comentan. Todavía están situándose en el espacio y comentan que combinarán los ratos a la sombra con los bailes bajo el sol. “Me parece mal que no dejen entrar botellas de agua grandes, no debería ser así”, reclaman. Quien sí viene preparada es Marta, con abanico y, asegura, embadurnada en crema solar. “Si vienes en agosto a un festival al aire libre ya sabes a lo que te expones. Hemos entrado pronto para disfrutar desde el principio y ya iremos buscando las sombras”, asegura.

Precisamente para hacer frente a las altas temperaturas, el Brunch Electronik ha habilitado cuatro puntos de hidratación con agua fría distribuidos por todo el recinto, además de zonas de descanso con sombra, césped y asientos. También ha instalado sistemas de nebulización en distintos espacios de paso y descanso y la mayoría de los escenarios cuentan con zonas cubiertas que permiten seguir las actuaciones sin tener que estar bajo el sol. Además, el festival ha ofrecido fruta fresca gratuita durante toda la jornada.

Noticias relacionadas

Asistentes junto a los nebulizadores en la primera jornada del Brunch Electronik Festival / Zowy Voeten / EPC

La música, en cualquier caso, ha sido la auténtica protagonista. El primer gran reclamo de la noche del viernes ha sido Kaytranada, que ha ofrecido en Barcelona su único concierto en la península este año con un espectáculo donde conviven el house, el hip-hop, el funk y el R&B. La jornada inaugural también cuenta en su programación con Jeff Mills, leyenda del techno y referente de la escena de Detroit, conocido por sesiones hipnóticas; la ucraniana Miss Monique, una de las grandes figuras actuales del melodic house y el progressive house, con sets envolventes y de largas transiciones, y el alemán Paul Kalkbrenner, que presenta su característico directo de techno melódico y emocional, construido sobre temas propios como ‘Sky and Sand’ o ‘No Goodbye’.