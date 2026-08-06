El Trio Fortuny debuta en Perelada entre la música de cámara y la tradición catalana

El Festival de Perelada celebra 40 años y el Trio Fortuny está a las puertas de alcanzar su primera década. Ambas conmemoraciones han coincidido este miércoles en la iglesia del Carme, donde Joel Bardolet, al violín; Pau Codina, al violonchelo, y Marc Heredia, al piano, han debutado como formación en el certamen con un recorrido entre el gran repertorio, la creación contemporánea y la canción tradicional catalana.

La velada se ha abierto con el 'Allegro vivace e con brio' del 'Trío Fantasma' de Beethoven, interpretado con precisión y un diálogo constante. Uno de los momentos más intensos ha llegado con el 'Pezzo elegiaco' del 'Trío op. 50' de Tchaikovsky. El romanticismo ha continuado con 'Soir op. 78', de Mel Bonis, una pieza íntima que también ha servido para reivindicar a una compositora menos presente en los programas habituales.

El estreno de 'Ronde', de Francesc Prat, encargada por el festival, ha sido uno de los momentos más solemnes del concierto. Antes de comenzar, Bardolet ha pedido al público silencio absoluto para disfrutar plenamente de una obra en la que las pausas desempeñan un papel esencial.

Disco con Judit Neddermann

El programa ha cambiado de registro con la entrada de Judit Neddermann, que también debutaba en Perelada. La cantante se ha unido al trío para interpretar 'L’hereu Riera' y 'Muntanyes regalades', con arreglos de Marc Heredia. Su voz se ha integrado con naturalidad en el repertorio de cámara y ha conectado el lenguaje clásico con el patrimonio popular catalán. Heredia ha explicado que ambas piezas se incluirán en un disco conjunto, formado por una quincena de canciones de raíz tradicional y previsto para el próximo otoño. La recta final ha recuperado el repertorio histórico con el 'Andante con moto' del 'Trío D. 929' de Schubert y el 'Trío n.º 1 op. 8' de Shostakóvich.

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También ha habido tiempo para los dos bises finales. El primero ha sido 'Morgen!', de Richard Strauss, y el broche final lo ha puesto Judit Neddermann con 'Mare, vull ser pescador', de Antònia Vilàs, una habanera adaptada a la sonoridad del trío. La invocación a la Verge del Carme ha establecido un vínculo simbólico entre la música y el espacio como colofón final.