Sneaky Flex (Flashy Ice Cream): "A la música urbana de Catalunya le hace falta un punto más de crítica social y responsabilidad"

Flashy Ice Cream lleva años siendo uno de los referentes de la escena urbana catalana. Formado en 2017 por Pol Giancana y Sneaky Flex, dos jóvenes de Sabadell, el grupo ha sido galardonado en dos ocasiones con el premio Enderrock a mejor disco de música urbana y ha pisado los escenarios de los principales festivales de Catalunya, como el Cruïlla, la Telecogresca, la Acampada Jove o el Mercat de Música Viva de Vic, entre otros. Este sábado 8 de agosto, el grupo actúa por primera vez en el Brunch Electronik Festival, que celebra su cuarta edición en el Parc del Fòrum (del viernes 7 al domingo 9).

En los últimos años se ha vivido un auge del género urbano, y Flashy Ice Cream ha construido su éxito a base de mezclar estilos como el rap, el reguetón, el pop y el 'dancehall', haciendo bandera de ello y del uso del catalán. "Estamos muy contentos porque han salido muchos artistas y la gente se atreve más a hacer música en catalán y de todos los estilos. Creo que la música en catalán está en un buen momento, mucho más democratizada", explica el cantante.

La cantidad de artistas de música urbana que apuestan por el catalán es cada vez mayor, algo que, según Sneaky Flex, ayuda a normalizar la lengua en el momento de retroceso en el que se encuentra, sobre todo entre la gente joven: "En este sentido creo que el catalán se encuentra en un buen momento y la gente lo habla más porque muchos artistas también cuelgan sus canciones en redes como TikTok". "A mí me pasaba de pequeño que la música que se hacía en catalán la veía como música de padres y no conectaba nada con ella, por lo que escuchaba música en castellano y en inglés", recuerda el sabadellense.

El dúo actúa este sábado en el escenario Euphorik del Brunch Electronik Festival, un "festival de ciudad", dicen sus promotores, pues el 80% del público asistente es de Barcelona. Sneaky Flex valora esta realidad de forma positiva y reivindica la necesidad de más festivales de estas características: "Contratar artistas de Catalunya genera una mayor conexión con el público de aquí, y creo que es importante porque festivales como el Primavera Sound están muy enfocados hacia turistas y gente con dinero, lo que los hace más inaccesibles".

En el festival también actúan artistas internacionales como Jeff Mills, Kaytranada o Eric Prydz. Compartir cartel con ellos es "un honor" para el grupo, cuyos integrantes jamás imaginaron, cuando lo fundaron en 2017, que llegarían hasta dónde lo han hecho: "Con Pol nos comprometimos, entre risas, a que si conseguíamos 5.000 o 10.000 oyentes, nos tatuaríamos la cara, porque veíamos muy difícil que eso pasara".

Las canciones del grupo, aunque también hablan de temáticas como el amor o la fiesta, abordan asuntos más personales y maduros, además de incorporar mensajes sociales o políticos. El vocalista afirma que, aunque no lo hacen de forma premeditada, la música urbana no debería limitarse al entretenimiento: "En su origen servía justo para eso, y creo que se tiene que recuperar la reivindicación y la queja, porque la música es una buena herramienta para hacerlo". "A la música urbana de Catalunya le hace falta un punto más de crítica social y responsabilidad", añade el artista.

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En febrero, el grupo lanzó el sencillo 'Dorayakis', una colaboración con 31 FAM, y en mayo publicó 'Imagina', dos canciones que suponen una pequeña muestra de cómo será su quinto álbum de estudio. "Hemos encontrado un sonido más único y diferenciador de lo que se está haciendo ahora. Hemos ido evolucionando y no nos hemos quedado estancados con lo que hacíamos al principio, lo que hace que seamos innovadores y frescos", concluye el artista.