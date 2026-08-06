Muere a los 68 años el bajista Felipe Lipe, el gafotas de Tequila

De las discotecas de pueblo a las listas de éxitos radiofónicas, o quizá al revés, en cualquier caso había tardes Tequila en las discotecas de pueblo, el grupo capitaneado por los argentinos Ariel Rot y Alejo Stivel. Básicamente se trataba de llevar unos pantalones pitillo de color verde o rojo o blanco, y de bailar como si no hubiera un mañana agitando melenitas.

El bajista Felipe Gutiérrez, conocido como Felipe Lipe, tenía su papel en aquel grupo revolucionario que hizo del rock and roll un idioma común en la España posfranquista. Era 'el Gafas' o 'el Gafotas', dicho siempre con admiración. Coincidío su miopía en el tiempo con la de Elvis Costello, y a partir de allí podemos considerarlo miembro de la dinastía gafotas que va de Buddy Holly a Jarvis Cocker. Eran las gafas un elemento distintivo de Gutiérrez y molaban.

El músico , según ha informado Rot a través de sus redes sociales, ha fallecido a los 68 años. "Justo estoy grabando en unos estudios del barrio de la Concepción donde pasamos años ensayando y buscándonos la vida. Felipe, Julián, Manolo, qué tristeza", ha indicado el cantante y guitarrista argentino en Instagram.

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Felipe era hermano de Rafael, guitarrista de Hombres G. Aquí nos encomendamos a Wikepedia. Tras grabar cuatro álbumes con Tequila, retomó y completó los estudios de Psicología y se implicó en el Proyecto Hombre.