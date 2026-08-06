El Guggenheim Abu Dabi, el museo de los mil millones de dólares, abrirá en diciembre con Valerie Hillings como directora  

20 años y mil millones de dólares después, el Guggenheim Abu Dabi, uno de los últimos proyectos del arquitecto Frank Gehry y la guinda del rutilante Distrito Cultural de Saadiyat, se hará finalmente realidad el 11 de diciembre. Esa es la fecha escogida por el Departamento de Cultura y Turismo de la capital de los Emiratos Árabes y la Fundación Guggenheim para inaugurar el nuevo centro, sede de una imponente colección de arte moderno y contemporáneo con más de 600 obras de Jackson Pollock, Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Yayoi Kusama, Dan Flavin y Mark Rothko, entre muchos otros.

En total, más de 11.600 metros cuadrados de espacio expositivo distribuidos en 30 galerías interiores y otros 23.000 metros cuadrados para exposiciones al aire libre que, según sus impulsores, aspira a convertirse en "una de las plataformas más importantes del mundo para el arte moderno y contemporáneo". A través de un comunicado, la Fundación Guggenheim también ha anunciado el nombramiento de Valerie Hillings como directora inaugural del museo.

Directora desde 2018 del North Carolina Museum Of Art, donde impulsó la renovación de la colección permanente y logró duplicar la afluencia anual a 1,2 millones de visitantes, Hillings liderará la dirección estratégica del museo, supervisando sus exposiciones y programas de un museo en cuya gestación ya participó como directora asociada de Asuntos Curatoriales del Proyecto Guggenheim Abu Dabi de la Fundación Solomon R. Guggenheim.

"Es un honor para mí regresar a Abu Dabi para culminar la singular experiencia de fundar e inaugurar el Guggenheim Abu Dabi, un museo desarrollado en los Emiratos Árabes Unidos por colegas de la región y de todo el mundo. Espero dar la bienvenida al público local e internacional al magnífico edificio diseñado por Frank Gehry e invitarlos a explorar puntos de interconexión e historias únicas a través del arte, desde la década de 1960 hasta nuestros días", ha asegurado la nueva directora en declaraciones facilitadas por el propio museo.

Valerie Hillings será la primera directora del Guggenheim Abu Dabi / Justin Kase Conder

Acero, ónix y vídrio

El edificio al que hace referencia es nada menos que uno de los últimos grandes proyectos del arquitecto canadiense, fallecido el año pasado, y el equipamiento más caro de la red Guggenheim gracias a sus diez estructuras cónicas de gran escala, algunas de ellas de hasta 85 metros de altura, revestidas de acero inoxidable, ónix y vidrio. El proyecto, anunciado en 2006, empezó a construirse en 2011, pero un parón de ocho años ralentizó todo el proceso. Por el camino, una inversión de mil millones de dólares, acusaciones de maltrato a los obreros que trabajaban en la obra y un amago de boicot de más de un centenar de artistas.

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Con todo, para Mariët Westermann, directora ejecutiva de la Fundación Guggenheim, el nuevo museo es un espacio destinado a generar "asombro, conexión, curiosidad y alegría", tanto para los habitantes de los Emiratos Árabes Unidos como para los visitantes de todo el mundo. En palabras de Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi, "el museo se basa en la convicción de que la cultura es el puente más duradero entre los pueblos y un pilar fundamental para las sociedades con visión de futuro. Aporta nuevas perspectivas al arte moderno y contemporáneo, destacando el arte de todo el mundo".