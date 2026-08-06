Crítica de 'El síndrome de Rembrandt': una película algo dispersa que cuestiona nuestro papel en la crisis climática y los peligros de la crisis nuclear

'El síndrome de Rembrandt' Año: 2025 Dirección: Pierre Schoeller Intérpretes: Camille Cottin, Romain Duris, Céleste Brunnquell Estreno: 7/8/2026 ★★

Una reunión entre representantes de distintas organizaciones para debatir cuestiones sobre la crisis nuclear en la que los delegados chinos amenazan con irse porque se les culpa de todos los males. Muchos datos y estadísticas sobre otra crisis, la climática. La imagen de una mujer que queda mesmerizada ante tres lienzos de Rembrandt en la National Gallery de Londres, hasta el punto de que descuelga uno de los cuadros y se abraza a él ante el pasmo de su marido y de los guardias de seguridad. Podrían ser los tres ejes sobre los que se sustenta ‘El síndrome de Rembrandt’, pero hay más elementos en esta película tan interesante como dispersa, más teórica que práctica, que a veces avanza de manera muy fluida y en otras lo hace de forma torpe.

Los protagonistas son pareja y llevan 20 años trabajando en la industria nuclear francesa. Ella es la que tiene la epifanía ante los lienzos del pintor flamenco, y esa es una de las razones que la lleva a cuestionar aquello en lo que trabaja y a profetizar lo que nos espera con la crisis climática. La conmoción ante los cuadros rompe todos los razonamientos científicos. De hecho el filme va de eso, de la confrontación entre la ciencia racional y el impulso emocional, aplicado a las crisis del mundo moderno y a las relaciones entre las personas.