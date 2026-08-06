Crítica de 'El amor que permanece': Hlynur Pálmason firma esta historia familiar en la que el paisaje define a los personajes

'El amor que permanece' Director: Hlynur Pálmason Reparto: Saga Garðarsdóttir, Sverrir Gudnason, Anders Mossling, Stephan Stephensen, Grímur Hlynsson, Þorgils Hlynsson, Kristinn Guðmundsson e Ingvar Sigurdsson. Estreno: 07/08/26 ★★★★

Dirigida por Hlynur Pálmason ('Godland'), 'El amor que permanece' tiene una historia mínima, tímidamente desestructurada y pespunteada con escenas que son propiedad de la fantasía. Esta historia mínima es la de una pareja joven, ella artista plástica y él marinero, que han decidido acabar, o quizá poner en pausa, su relación. Una decisión que afrontan con naturalidad –sosteniendo las rutinas de siempre y la idea de familia– para proteger a sus tres hijos, todavía pequeños.

Sin embargo, pese a los esfuerzos, el cambio se cuela emocionalmente en su día a día. Pálmason, que ambienta la película en un paisaje rural islandés abierto al mar, no explora la nueva vida de los personajes desde lo melodramático. No hay un arco claro, sino vaivenes. No hay una evolución emocional evidente, sino picos sentimentales y dudas. No hay decisiones férreas, sino personajes vulnerables que hacen lo que pueden.

Noticias relacionadas

Cuenta la historia de esas personas mediante escenas cotidianas, algunas extraordinarias (la del hospital y la flecha). En ellas, importan las emociones de los personajes, pero también dos ideas que ayudan a comprenderlos. Una es cómo éstos se relacionan con sus escenarios domésticos y profesionales. La otra, cómo sus vidas dependen en gran medida del paisaje y el paisaje, de ellos (el arte de ella, la profesión de él). Es en estas dos cosas, representadas visualmente de forma exquisita, donde 'El amor que permanece' coge vuelo.