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'Spider-Man: Brand New Day' se convierte en la película más taquillera de 2026

La película protagonizada por Tom Holland y Zendaya ha recaudado 1.155 millones de dólares a nivel internacional

El actor Tom Holland en 'Spider-man: Brand new day'.

El actor Tom Holland en 'Spider-man: Brand new day'.

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EFE

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Los Ángeles
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Con tan solo siete días en cartelera 'Spider-Man: Brand New Day' se convirtió en la película más taquillera de 2026 recaudando 1.155 millones de dólares a nivel internacional. La película protagonizada por Tom Holland y Zendaya se estrenó el pasado 27 de julio y ha desbancado a 'Toy Story 5', que tras su estreno en junio ha acumulado 1.067 millones de dólares.

El hito se suma otros más que ha acumulado el filme. 'Spider-Man: Brand New Day' rompió un récord histórico de preestrenos al recaudar 72 millones de dólares en taquilla norteamericana, superando a 'Avengers: Endgame', y logró el mayor debut en taquilla en EE.UU. con 360 millones de dólares, y el segundo estreno mundial de todos los tiempos con 932 millones de dólares.

La adaptación de Destin Daniel Cretton alcanzó los 400 millones de dólares en Norteamérica en sus primeros cuatro días, convirtiéndose en la cinta en lograrlo más rápidamente, y a nivel mundial superó los mil millones de dólares en solo seis días, la segunda más rápida en hacerlo, solo por detrás de 'Avengers: Endgame'.

En 2021, 'Spider-Man: No Way Home' obtuvo 50 millones de dólares en preestrenos, y en su primer fin de semana alcanzó más de 260 millones de dólares en EE.UU. y 587 millones de dólares a nivel mundial, con un recorrido final de 1.921 millones de dólares en todo el mundo.

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El reparto de esta nueva película incluye a Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo.

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