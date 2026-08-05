Montserrat Torrent, un particular debut en Perelada a los 100 años: el desafío de tocar con un órgano portátil en un sitio inédito

El Festival de Perelada lleva un tiempo sorprendiendo con propuestas muy diferentes para compensar la pérdida de su escenario principal al aire libre, que hay intención de recuperar pronto. La iglesia del Carme ha adquirido protagonismo estos últimos años como escenario. Y este jueves, coincidiendo con la conmemoración de los 40 años de la cita ampurdanesa y de los 100 de Montserrat Torrent, la centenaria dama del órgano, ofrecerá el primer concierto de este complejo instrumento del Festival de Perelada. Más allá de interpretar obras del repertorio que conoce al dedillo, Torrent estrenará una pieza que Bernat Vivancos ha compuesto para ella: 'Pregaria a la Verge de Montserrat per abans d'anar a dormir'.

Que la iglesia del Carme no tenga un instrumento de tubos supone todo un desafío que Oriol Aguilà, espabilado director de festival, ha resuelto con la contratación de un órgano portátil Wanderer, un instrumento modular de gran potencia y riqueza tímbrica, según cuentan quienes lo han escuchado. Tiene unos mil tubos metálicos repartidos en diferentes estructuras de madera que se conectan a una gran consola. El martes ya se instalaron en el altar para realizar las primeras pruebas de sonido y hacer los ajustes necesarios para acoplarlo a la acústica del recinto. Algo de lo que se encargan otros especialistas ya que Torrent está sorda, algo que no la impide seguir tocando. Hace años que los médicos se preguntan cómo Torrente es capaz de seguir con su actividad musical. Un fenómeno digno de estudio.

Ella lleva la música dentro, como Beethoven, quien compuso y dirigió la 'Novena sinfonía' totalmente sordo. "Me he sentido bien con algún pequeño problema de dimensiones porque las teclas son un poco más anchas y más pesadas de las que estoy acostumbrada a tocar", ha asegurado la artista desde Peralada. Pero el problema principal es otro: "En el órgano de Sant Felip Neri, el que más conozco y con el que estoy más vinculada, cambio los registros y cada uno tiene un sonido diferente. Puedo notar esa diferencia de timbre. En cambio en este órgano no lo siento tanto. Debe ser un problema mío", añade con humildad.

Referente mundial

Torrent, referente mundial que ha contribuido a descubrir el repertorio ibérico, ha sido previsora. Antes de llegar a Peralada ya tuvo una primera toma de contacto con el Wanderer en la iglesia de Collbató. Pese a su avanzada edad, la artista trabaja a conciencia. Con sus 1.200 tubos y 42 registros. este modelo posee todos los timbres esenciales necesarios para el repertorio de órgano.

Montserrat Torrent, la dama del órgano, en la Eslésia del Carme de Peralada. / Festival de Peralada

El concierto lo tenía que abrir Paolo Oreni, organista inventor de este curioso instrumento, pero finalmente, por un problema de última hora, no podrá estar en Perelada como estaba previsto. Torrent y el joven Joan Seguí asumirán lo que iba a interpretar el italiano. Entre otras, una de las obras más conocidas por el público, 'Tocata y fuga en Re menor', de Johann Sebastian Bach, pieza muy popular utilizada en numerosas ocasiones en películas, televisión y hasta versionada por grupos de rock.

Después, la organista centenaria será la gran protagonista. Interpretará 'Segundo tiento de cuarto tono, a modo de canción', de Francisco Correa de Arauxo, 'Pastorella en Fa Mayor' de Bach y 'Gallarda V', de Joan Cabanilles, y dejará para el final el estreno de la obra de Vivancos. Por su parte, el mencionado Joan Seguí, organista de Santa Maria del Mar, ofrecerá el 'Tríptico del Buen Pastor' de Jesús Guridi.

Verano a tope

Tratándose del rey de los instrumentos, la curiosidad por escuchar su sonido en una iglesia donde nunca ha habido uno es enorme, especialmente si frente a los teclados está una leyenda como Torrent. La artista está más activa que nunca. La celebración de sus 100 años ha reavivado el interés por la música de órgano y está solicitadísima. El Festival de Perelada no es el único que la ha programado este verano: en julio ofreció un concierto en la iglesia de Pals, en el marco del Festival de Torroella, y el de Jordi Savall también le rendirá homenaje el próximo día 14, donde Torrent tocará el órgano de la iglesia de San Joan de Valls, obra del taller del prestigioso maestro organero Gerhard Grenzing inaugurado en 2021.