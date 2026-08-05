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Madonna y Kylie Minoge lanzan 'Love Sensation (Afterhours Mix), su primera canción juntas, este viernes

La cantante Madonna, en mayo de 2024 durante un concierto en la playa de Copacabana en Río de Janeiro (Brasil).

La cantante Madonna, en mayo de 2024 durante un concierto en la playa de Copacabana en Río de Janeiro (Brasil). / André Coelho / EFE

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Madonna y Kylie Minoge se unen para cantar juntas por primera vez en 'Love Sensation (Afterhours Mix) – Madonna & Kylie', un tema que verá la luz este viernes, según han anunciado ambas artistas en sus redes sociales. Madonna y Minoge cantaron la canción por primera vez esta semana en una concierto en el WorldPride de Ámsterdam. El tema se lanzará en todo el mundo el viernes 7 de agosto, según han anunciado ambas cantantes en sus redes sociales.

La colaboración es un remix del tema 'Love Sensation' y llega tras años de especulaciones de posibles colaboraciones entre las dos cantantes. Madonna, que sacó el 3 de julio su nuevo proyecto, 'Confessions II', ha puesto a la venta en su web tres ediciones del tema junto a Kylie Minoge, con versiones para Reino Unido, Estados Unidos y Australia.

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Madonna explora en 'Confessions II' una vez más la música electrónica y dance y cuenta con colaboraciones con artistas como Stromae, Feid o Sabrina Carpenter.

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