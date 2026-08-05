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Irlanda despide a Glen Hansard con un emotivo funeral en San Patricio

Una mujer sostiene un retrato de Glen Hansard ante su féretro, este 4 de agosto en Dublín.

Una mujer sostiene un retrato de Glen Hansard ante su féretro, este 4 de agosto en Dublín. / DPA vía Europa Press

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EFE

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Dublín
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Cientos de personas despidieron este martes en la catedral de San Patricio de Dublín al músico irlandés Glen Hansard, en un funeral que reunió a familiares, amigos y representantes del mundo de la cultura, tras su fallecimiento el pasado miércoles en un accidente de moto.

En el interior de uno de los templos más emblemáticos de la capital se dieron cita, entre otros, Hozier, Eddie Vedder (Pearl Jam), Bono (U2) y el actor Steve Coogan, mientras una multitud también siguió la ceremonia en las pantallas gigantes instaladas en los jardines de la catedral.

04 August 2026, Ireland, Dublin: A horse drawn hearse takes the coffin away from St Patrick's Cathedral in Dublin, following the funeral of Glen Hansard. The Oscar-winning Irish musician and activist died in a motorcycle crash last week. Photo: Damien Eagers/PA Wire/dpa 04/08/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Damien Eagers/PA Wire/dpa;Glen Hansard death##;Palo Alto 2026;Hansard;music;celebrity;people;Funeral of Irish musician Glen Hansard in Dublin;

Un carruaje lleva el féretro de Glen Hansard, este 4 de agosto en Dublín. / DPA vía Europa Press

Desde primera hora de hoy, los alrededores de San Patricio comenzaron a llenarse de seguidores, curiosos y músicos callejeros que interpretaron durante la mañana temas de Hansard, ganador de un Oscar a la mejor canción original en 2008 por 'Falling Slowly', compuesta con Markéta Irglová para al película 'Once' -protagonizada por ambos-.

El reverendo William Morton agradeció en nombre de la familia las muchas muestras de apoyo y cariño mostradas, al tiempo que describió este servicio religioso como un acto de "acción de gracias y como celebración" de la "vida, talento, generosidad y bondad" del músico, fallecido a los 56 años.

Entre otros gestos, colegas de profesión pusieron música al oficio, amigos recitaron poemas y allegados depositaron junto al ataúd de mimbre de Hansard una guitarra acústica y una fotografía de su esposa, la poetisa finlandesa Maire, y de su hijo Christy.

04 August 2026, Ireland, Dublin: People carry the coffin of Glen Hansard out of St Patrick's Cathedral following his funeral. The Oscar-winning Irish musician and activist died in a motorcycle crash last week. Photo: Damien Eagers/PA Wire/dpa 04/08/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Damien Eagers/PA Wire/dpa;Glen Hansard death##;Palo Alto 2026;Hansard;music;celebrity;people;Funeral of Irish musician Glen Hansard in Dublin;

Un emotivo funeral despidió a Glen Hansard, este 4 de agosto en Dublín. / DPA vía Europa Press

Desde el púlpito, su hermano Richard recordó que Glen le dijo en una ocasión que cuando pierdes a alguien "en realidad no lo pierdes, sino que heredas las mejores partes de esa persona". "Y nosotros -celebró- lo hemos hecho. Hemos heredado todas las palabras mágicas y llenas de color, los abrazos, las conversaciones, la locura, la tristeza y esa belleza maníaca e iluminadora que un hermano, un marido y un padre pueden llegar a ofrecer".

Varios homenajes

El funeral cerró este martes varios días de homenajes espontáneos celebrados en distintos puntos de Dublín tras la conmoción sentida en todo el país por la pérdida de una las figuras más influyentes de la música irlandesa contemporánea por su mezcla de folk, rock y sensibilidad lírica.

Hansard se dio a conocer en la cinta 'The Commitments' (1991), dirigida por Alan Parker y ambientada en un barrio obrero de Dublín, donde un grupo de jóvenes forman una banda con el sueño de convertirse en estrellas del soul.

El artista interpretaba al guitarrista de los 'Commitments', trabajo que compaginaba con su faceta de músico callejero, una actividad que, pese a la fama, siguió desarrollando, por lo que no era raro verle actuar con amigos en alguna esquina o pub de la capital irlandesa. Aquel éxito elevó el perfil de su grupo 'The Frames', si bien el salto a la escena internacional lo dio con el tema 'Falling Slowly' y la película independiente 'Once'.

Además de su trayectoria artística, Hansard destacó por su compromiso con diversas causas sociales y humanitarias. En los últimos años participó activamente en campañas de apoyo a personas sin hogar y en iniciativas solidarias relacionadas con Ucrania y otros proyectos benéficos.

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