Sònia Hernández sobre una salida forzosa de los murales de Sijena: "No quiero imaginar esa imagen lamentable"

Sònia Hernández recibió el encargo de ponerse al frente de la Conselleria de Cultura hace dos años para impulsar "políticas de continuidad" con el anterior Govern. Uno de los principales obstáculos con los que se encontró sobre la mesa fue el conflicto por las pinturas murales de Sijena, que una sentencia obliga a trasladar del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) a Aragón. En una entrevista con la ACN, defiende "no moverlas" para garantizar su conservación, se muestra partidaria de agotar la vía judicial y lamenta que "alguien" hable de expolio cuando se trató de una "operación de salvaguarda" en un contexto de guerra. Al mismo tiempo, evita pensar en una salida forzosa como la vivida en el Museu de Lleida en 2017: "No quiero imaginar esa imagen, francamente, lamentable".

Dado que el caso cuenta con una sentencia firme, la consellera se muestra partidaria de llegar "hasta el final" en el recorrido judicial. Por ello, desde el patronato del MNAC presentaron un incidente de ejecución para dejar constancia de que hay sentencias que "no se pueden cumplir". "Lo vemos muy difícil sin dañar estas pinturas de manera irreparable", advierte. Asimismo, recuerda que todos los informes de riesgos de los que dispone el Departament indican que es un "error" retirar las pinturas del lugar donde se encuentran si la prioridad es la "preservación del patrimonio". La consellera asegura que desde la Generalitat sienten el "apoyo" del Ministerio de Cultura, que forma parte del patronato del Museu Nacional, un órgano en el que todas las decisiones adoptadas han sido "por unanimidad".

Pinturas de Sijena, en una de las salas del MNAC / JORDI COTRINA

Sin fecha por ahora

Hernández Almodóvar evita señalar posibles errores del pasado porque considera que ya no son útiles. "Estamos en un contexto en el que todo lo que se hizo o se dejó de hacer ya no tiene utilidad analizarlo, porque Aragón tiene una sentencia firme", remacha. El traslado de las pinturas murales todavía no tiene una fecha fijada. Recuerda que solicitaron una ampliación del plazo, que la jueza ha denegado y, por tanto, el calendario inicial sigue "en pie".

En cambio, la consellera considera que la reclamación de los más de 790.000 euros por las obras que fueron trasladadas a Aragón desde el Museu de Lleida en 2017 sí tiene recorrido. "Lo que viene a decir la sentencia que obligó a esa devolución es que aquella compra no era válida y, por tanto, si la compra no es válida, pero el dinero se entregó y las piezas se han ido, ese dinero tendrá que devolverse", insiste.

Manu Mitru

Mantener políticas culturales "de continuidad"

Uno de los legados que Natàlia Garriga dejó sobre la mesa de quien después ocuparía su cargo fue el Pacte Nacional per la Cultura, un texto ya finalizado y que contaba con el apoyo del sector profesional, político y social, y que el ejecutivo de Illa tramita en el Parlament "sin tocar ni una coma". "Si queremos que la cultura salga un poco de lo que podemos llamar la pelea política, necesitamos grandes consensos. Nos parece que, en materia de cultura, esos consensos existen ahora", explica Hernández Almodóvar.

Otro de los retos heredados es la histórica reivindicación de alcanzar el 2% del presupuesto destinado a Cultura. La consellera comparte ese objetivo, pero sostiene que los nuevos consensos se orientan a hablar de alcanzar "el euro por habitante", una fórmula que incluye también la aportación del resto de las administraciones públicas en materia cultural, y no solo la de la Generalitat.

Concursos al frente de las instituciones

A raíz de algunas de las recientes polémicas en concursos públicos para elegir a algunos directores de las grandes instituciones catalanas, la consellera defiende que "clarísimamente" todos los procesos se llevan a cabo "con total transparencia" y recuerda, de hecho, que nunca han sido impugnados por nadie. "Puede gustarte más o menos la elección, pero la voluntad es siempre contar con las mejores personas al frente de todas y cada una de las instituciones del país", sostiene.

Preguntada por los requisitos relativos al conocimiento del catalán, asegura que no han cambiado en la última década. Recuerda que siempre se exige el conocimiento del catalán y del castellano y que, si alguna de las dos lenguas no se domina, existe un plazo de un año para "aprenderla y utilizarla". "Naturalmente, una persona que aspire a dirigir una institución cultural en Catalunya debe hablar tanto catalán como castellano", añade a la ACN.

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La consellera también se muestra confiada en que se alcanzará un acuerdo con la plantilla de las bibliotecas, que lleva meses encadenando jornadas de huelga. Hernández Almodóvar defiende estos equipamientos como la primera puerta de acceso al conocimiento, espacios comunitarios "a través del libro y de las colecciones que custodian y ponen al servicio de la ciudadanía".