El CosmoCaixa ofrece una programación especial para vivir el eclipse del 12 de agosto

El Museu de la Ciència CosmoCaixa de Barcelona ofrecerá el próximo 12 de agosto una programación especial con proyecciones inmersivas, talleres familiares y cápsulas divulgativas para acercar al público el eclipse total de Sol que será visible desde buena parte de la península ibérica.

La iniciativa, impulsada por la Fundación "la Caixa", se incluirá de forma gratuita con la entrada general del museo con el objetivo de explicar el fenómeno astronómico desde una perspectiva científica e histórica, según ha informado este miércoles la entidad en un comunicado.

Entre las propuestas destacadas figura el estreno de 3clipsi, una proyección inmersiva en el Planetario dirigida a mayores de 10 años que analiza la mecánica de los eclipses y su impacto cultural, anticipando la secuencia de eclipses solares previstos para 2026, 2027 y 2028.

El programa también contempla la proyección de la película 'Planetari Kiru i el misteri de la Lluna perduda', dirigida a niños de entre 3 y 6 años, así como una sesión adaptada con iluminación y sonido moderados para reducir el impacto sensorial en personas con autismo o hipersensibilidad.

Además, el museo organizará el taller participativo "En busca del eclipse", en colaboración con el programa educativo CESAR de la Agencia Espacial Europea (ESA), donde los asistentes podrán simular el movimiento de los astros mediante maquetas, construir proyectores solares seguros y utilizar la herramienta Stellarium para aprender a localizar el Sol.

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La programación se cerrará en la Sala Univers del centro, donde mediadores científicos ofrecerán charlas breves de entre 15 y 20 minutos para detallar los diferentes tipos de eclipses y la relación histórica de la humanidad con este evento astronómico.