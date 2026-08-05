Albert Serra inaugurará la sección Made in Spain del Festival de San Sebastián con 'Seize moments de ma vie'

El cineasta Albert Serra inaugurará con la película 'Seize moments de ma vie' la sección de cine español Made in Spain de la 74 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 18 al 26 de septiembre, que contará con tres estrenos mundiales, dos estrenos en España y diez óperas primas.

Según han informado desde el Zinemaldia, tras alzarse con la Concha de Oro y el Goya a la mejor película documental con 'Tardes de soledad/ Afternoons of Solitude' (2024), Serra (Banyoles, 1975) regresará al Festival con el estreno en España de su último trabajo, 'Seize moments de ma vie/ Sixteen Moments of My Life', un largometraje de no ficción que se aproxima a la vida de la actriz y cantante alemana Ingrid Caven.

La clausura de la sección será el estreno mundial de '200 vidas, Paco Rabal/ 200 Lives, Paco Rabal' de la directora sevillana Vanesa Benítez (Osuna, 1980). Se trata de una no ficción en homenaje a quien recibió el Premio a mejor actor en el primer Festival en 1953, así como el Premio Donostia en 2001.

Por otro lado, Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia y Aitana Sánchez-Gijón encabezan el reparto de 'Amarga Navidad/ Bitter Christmas', el último filme de Pedro Almodóvar (Calzada de Calatrava, 1949), que también podrá verse en Made in Spain, mientras que 'Kotodama, el camino del espejo/ Kotodama, The Way of the Mirror' es el primer trabajo como cineastas de Eugenio Tardón (Madrid, 1979) y Carla Cañellas (Valencia, 1982), que plasman el viaje de una mujer entre el Camino de Santiago y la ruta del Shikoku Henro para buscar el significado del Kotodama (espíritu o alma de las palabras) a través de la caligrafía japonesa.

Tardón y Cañellas presentarán, además, durante el Festival en el Museo Chillida Leku de Hernani la exposición 'Kokoro no Michi: el sueño de Inari Kuko', una propuesta artística nacida del mismo proceso creativo que la película. La actriz, directora, guionista y productora catalana Aina Clotet (Barcelona, 1982) mostrará en San Sebastián 'Viva/ Alive', su debut en el largometraje que acompaña a una mujer que acaba de superar un cáncer de mama.

Por su parte Isabel Coixet (Sant Adrià de Besòs, 1960) presentará 'Tre ciotole/ Three Goodbyes' ('Tres adioses'). También pasará por Made in Spain 'Pioneras. Solo querían jugar/ Another League' es el tercer largometraje de la cineasta malagueña Marta Díaz de Lope Díaz (Ronda, 1988). El filme, que obtuvo el Premio del Público en el Festival de Málaga, relata la historia de un grupo de mujeres y un soñador promotor deportivo que unen fuerzas en pleno franquismo para sentar las bases de lo que hoy es el fútbol femenino en España.

Cristina Diz (Barcelona, 1983) y Stefan Butzmühlen (Pegnitz, 1982) presentarán su segundo largometraje, 'Die gäste/ The Guests' ('Los invitados'), que concursó en CineCoPro del Festival de Munich y que ahora celebra su estreno en España. Se trata de una road movie enmarcada en el drama de una pareja joven interpretada por Greta Fernández y Jan Bülow que viaja desde Colonia hasta Galicia en los años 70.

Tras concursar en el Festival de Málaga, Bàrbara Farré (Barcelona, 1994) presentará en San Sebastián su ópera prima 'Mala bèstia/ Bad Beast' ('Mala bestia'), una película que plasma los miedos de una niña cuando una pareja decide acogerla y sacarla del internado en el que vive.

Laura García Alonso (Madrid, 1990) debutará en el largo formato con 'Corredora/ Runner', la historia de una corredora de élite que debe alejarse de la alta competición tras sufrir un brote psicótico. Marian Álvarez, Israel Elejalde y Juan Diego Botto protagonizan 'Altas capacidades/ Better Class' de Víctor García (Madrid, 1976), que aborda la aspiración por cambiar de clase social de una pareja que matricula a su hijo en un colegio de élite y que tras pasar por Málaga recalará en San Sebastián.

Berta García Lacht (Barcelona, 1993) presentará en el certamen donostiarra su primer largometraje, también estrenado en Málaga, 'La vida és Verdi/ Life is Verdi (La vida es Verdi)' que aprovecha el centenario de los Cines Verdi para rendir un homenaje a la sala en activo más antigua de Barcelona y el director chileno Afioco Gnecco (Valparaíso, 1979) y Carolina Yuste (Badajoz, 1991), directora y actriz ganadora de dos Premios Goya, presentarán su debut en el largometraje, 'Este cuerpo mío/ This Body of Mine', una no ficción presentada en el Festival de Valladolid que cuenta la historia de dos jóvenes que encuentran en su amistad un refugio durante los primeros años de transición de género de uno de ellos.

'Yo no moriré de amor' es el primer largometraje de Marta Matute (Madrid, 1988), que aborda el duelo de una adolescente cuando su madre enferma y no sabe cómo encontrar el equilibrio entre el deber familiar y el anhelo de explotar su juventud. La ópera prima de la cineasta madrileña se estrenó en el Festival de Málaga.

Judit Martín y Berto Romero encabezan el reparto de 'Pizza Movies', comedia de Carlo Padial (Barcelona, 1977) estrenada en la competición de Málaga en la que una periodista cultural, harta de su trabajo, convence a su marido para montar una pizzería relacionada con el cine, y Júlia de Paz (Sant Cugat del Vallès, 1995) presentará 'La buena hija/ The Good Daugther', basada en su cortometraje 'Harta' (2021). El filme cuenta la historia de una joven que, tras el divorcio de sus padres, se muda a vivir con su madre y su abuela.

Por otro lado, los guionistas de la serie 'Aída' Jorge A. Lara (Zaragoza, 1974) y Fer Pérez (Sevilla, 1983) traerán a San Sebastián su debut en el largometraje de ficción, 'Los justos/ The Righteous', estrenado en Málaga fuera de concurso y que relata la tesitura a la que se enfrenta un jurado popular que es sobornado para cambiar su voto, precisamente, en un juicio por un caso de corrupción. En el reparto figuran rostros como Carmen Machi, Vito Sanz o Ane Gabarain.

También estará en Made in Spain 'La carn' de Joan Porcel (Palma, 1994), que plasma la historia de un joven bailarín que crea una performance en una plataforma, mientras que Chema Rodríguez (Sevilla, 1967) mostrará 'El abrazo de los peces (15 años después)', un viaje sensorial a la sordoceguera.

Ian de la Rosa (Almería, 1988) traerá su ópera prima 'Iván & Hadoum', sobre una pareja que se enamora en el invernadero en el que trabajan, y Ángel Santos Touza (Marín, 1976) 'Así chegou a noite/ And So the Night Fell (Así llegó la noche)', su tercer largometraje de ficción que acompaña en su aislamiento a un escultor que instala su taller en una zona remota de la costa gallega.

Fernando Trullols (Barcelona, 1977) proyectará en el certamen donostiarra su ópera prima, 'Balandrau, vent salvatge/ Balandrau, Where the Fierce Wind Blew (Balandrau, Viento salvaje)', que traslada al espectador a diciembre de 2020, cuando un grupo de amigos se dispone a subir el pico Balandrau y "un viento salvaje desencadena la peor de las tormentas de la historia de los Pirineos".

'La patria de los heladeros/ Homeland of the Ice-Cream Sellers' es el segundo largometraje de Maite Vitoria Daneris (Madrid, 1978), una no ficción que recupera la historia de cómo los pasiegos revolucionaron el mundo del helado en Francia.

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El periodista, guionista y director Juan Zavala (Tolosa, 1964) y el director creativo y realizador Javier Morales (Madrid, 1973) son los guionistas y directores de 'El otro Chiquito', un filme basado en una idea original del guionista y creador Diego San José (Irun, 1978), que será proyectado en estreno mundial y que recuerda al ídolo cómico de los años 90 Chiquito de la Calzada.