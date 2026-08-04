Juan Dávila, el cómico viral, se pone en el papel de un gúru de la seducción en 'El último mono': "Mi personaje en la película es un perdedor y un payaso"

El actor y humorista Juan Dávila (Madrid, 1978) encuentra el éxito allá donde va. Después de pasar por series como 'Acacias 38', 'Las chicas del cable', 'Sabuesos' o 'Sin identidad' y películas como 'Castigo divino' o 'El asesino de los caprichos', dio el gran salto a la fama con su espectáculo en directo 'La Capital del Pecado', que le hizo acumular millones de seguidores y visualizaciones en redes sociales.

Mientras se encuentra de gira con su 'show' de comedia e improvisación 'El Palacio del Pecado', el cómico estrena 'El último mono', una película dirigida por Joaquín Mazón Lacasa que llegará a los cines el 7 de agosto. El filme narra cómo Alejandro (Juan Dávila), un gurú de la seducción de la llamada 'machosfera' que triunfa en internet entre los hombres con sus discursos machistas, afirma ante sus seguidores que conquistará en tan solo tres días a Mariela (Susana Abaitua), una escritora y comediante feminista que supone su máxima rival en las redes.

Utilizando la comedia como hilo conductor, la película cuestiona figuras como Alejandro y aborda temas como el feminismo, el poder de las redes sociales para difundir ideologías o los discursos del movimiento 'incel'. "El humor es una forma de que la gente se haga preguntas sin hacerlo desde el adoctrinamiento, sino a través de la risa. Habrá personas que se sientan reflejadas en el personaje y, gracias al humor, pueden darse cuenta de que han actuado de esa manera", explica el actor.

Juan Dávila interpreta en 'El último mono' a Alejandro, un gurú de la seducción que triunfa en internet con sus discursos machistas, quien afirma que conquistará a Mariela, una comediante feminista. / MANU MITRU

El personaje que interpreta Dávila corresponde a un perfil de hombre que existe en la realidad, algo que la película pone sobre la mesa: "La idea es mostrar la ridiculización de la machosfera, de la gente que vende cursos para ligar y poder ver, desde una perspectiva feminista, la importancia de la igualdad". En esta línea, Dávila afirma que su personaje es "absolutamente cómico porque es muy loco lo que dice y hace", y confiesa que fue complejo construirlo: "Era defender a una persona que suelta burradas, por lo que buscamos no humanizarlo para defenderlo, sino encontrar la manera de que Mariela pudiese desarrollar el arco evolutivo del enamoramiento".

Aunque Alejandro es exitoso y popular entre los hombres, Dávila espera que no se malinterprete su personaje, al cual tilda de "perdedor y payaso". "Habrá gente que se sienta identificada con él, puede que no completamente, pero sí por algunas frases o comportamientos, y creo que, al ver la evolución del personaje, pueden experimentar una evolución personal", afirma el actor.

Según Dávila, el humor negro es "una manera de inclusión", una herramienta con la que ha ido construyendo sus espectáculos a lo largo de los años. Hasta el 9 de agosto se encuentra en Barcelona por su 'show' 'El Palacio del Pecado', antes de iniciar una gira internacional por Estados Unidos y Latinoamérica. Con un humor irreverente y atrevido, el cómico sube a asistentes al escenario para generar interacciones espontáneas y que se diviertan.

Juan Dávila se encuentra en Barcelona por su show 'El Palacio del Pecado', con el que iniciará una gira por Estados Unidos y Latinoamérica. / MANU MITRU

Las redes sociales hicieron virales muchos momentos de sus espectáculos, algo que provocó críticas por su humor sin filtros: "Poco a poco la gente se ha dado cuenta de que se hace dentro de un contexto humorístico, pero al principio costaba que la gente lo entendiera". En este sentido, Dávila tiene claro cuál es el lindar de la comedia: "El límite del humor lo pone el espectador con el que interactúo. Si esa persona está disfrutando y nos reímos juntos de su enfermedad, de las secuelas o de cómo lo ha superado, pues ya está".

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Después del gran éxito cosechado con sus espectáculos, que siempre hacen 'sold out', y de tanto tiempo interactuando con el público, Dávila ha entendido qué es, en realidad, lo más importante: "Todos somos iguales, todo el mundo tiene algo de lo que nos podemos reír y todo el mundo tiene algún tipo de tara de la que nos podemos reír". "La gente viene a mis espectáculos a sentir la energía que se crea y porque, en una sociedad que tiende a separarnos, aquí se genera un sentimiento de comunidad unido por la risa", concluye el actor.