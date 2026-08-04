George R. R. Martin revela su lucha contra la depresión: "Puede que lo peor aún esté por llegar"

Los fans de George R. R. Martin, el autor de la saga 'Canción de hielo y fuego' que ha inspirado series tan exitosas como 'Juego de tronos' y 'La Casa del Dragón', llevaban un tiempo preocupados. El escritor no había escrito en su blog desde hacía tres meses, lo que había hecho que se desataran las alarmas entre sus seguidores acerca de su estado de salud. Sin embargo, Martin ha vuelto a comunicarse con sus lectores, revelando que este último año no está siendo demasiado fácil para él y que ha estado luchando "contra la tristeza y la depresión".

"Ha pasado bastante tiempo, lo sé. Mi última entrada en el blog se publicó aquí el 19 de febrero. Las entradas posteriores fueron obra de mis poderosos secuaces. Tengo la suerte de contar con un magnífico equipo de asistentes… aunque, incluso con su ayuda, seguía quedándome cada vez más rezagado", empezaba su escritor el autor.

Un año estresante

"Este año ha sido… estresante, por decirlo suavemente", ha confesado. "Han pasado tantas cosas que ha resultado abrumador. Algunas han sido maravillosas y emocionantes. Sueños que se han hecho realidad. Pero también ha habido pesadillas. He perdido amigos. He luchado contra la tristeza y la depresión", ha enumerado.

"Puede que lo peor aún esté por llegar", prosigue. "Cumplí setenta y siete años el pasado septiembre y, os lo aseguro, envejecer no tiene ninguna gracia", señala.

Emma d'Arcy como Rhaenyra Targaryen en La casa del dragón. HBO / HBO

Sin embargo, el mensaje también tiene un punto positivo. "También ha habido momentos increíbles. Supongo que así es la vida. Por supuesto, eso ya lo sabía. Si habéis leído mis historias, sabéis que es así", afirma.

"Hay tanto sobre lo que escribir… Intentaré ponerme un poco al día… y mis esbirros me ayudarán… pero es probable que mis publicaciones sean breves y apresuradas", advierte, antes de mostrar su alegría por las nominaciones a los Emmy de la serie de HBO 'El caballero de los Siete Reinos', basada en otra de sus sagas literarias y que pertenece al universo de 'Juego de Tronos', aunque está ambientada bastantes años antes.

Nueve nominaciones

"'El caballero de los Siete Reinos' ha conseguido nueve nominaciones —sí, nueve, nada menos—, incluida la más importante: mejor serie dramática", señala con alegría. "La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el lunes 14 de septiembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles. Espero poder asistir… pero eso depende de… bueno, de muchas cosas", adelanta.

'El caballero de los siete reinos' / HBO

"Estoy orgulloso de nuestro equipo y espero que nos llevemos a casa unas cuantas estatuillas, aunque confieso que también esperaba que consiguiéramos alguna nominación interpretativa. Pero siempre queda el año que viene", concluye.