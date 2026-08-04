La Generalitat becará a siete creadores de contenido de Catalunya Central para fomentar el catalán en las redes

El Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya ha anunciado este martes el nombre de los 40 proyectos que este año recibirán una de las Beques Propulsió, creadas para fomentar contenidos en catalán en las redes sociales, y en la lista figuran siete nombres de la Catalunya central. Son los manresanos Norman López, Shalana Rodríguez y las hermanas Nadine Romero y Carla Romero; Alex Pérez, de Balsareny; Gal·la Torres, de Berga; y Laura Tapiolas, de Vilanova del Camí.

Un total de 400 proyectos se presentaron a la tercera convocatoria de estas becas, abierta entre marzo y abril pasados, de los cuales finalmente se han escogido 40 que "abarcan una gran diversidad de formatos y temáticas, como la divulgación científica, la cultura, la gastronomía, el humor, los videojuegos, la educación, el deporte, la salud o la actualidad", según el Departament de Política Lingüística. Además, por primera vez se ha becado un proyecto realizado en occitano aranés y esta pluralidad "contribuye a ofrecer referentes para todo tipo de públicos e intereses", remarca.

La web de la Generalitat especifica que el importe de cada beca es de 10.800 euros por proyecto. De esta cantidad, 10.000 euros se destinan al mantenimiento del creador o creadores de contenido que hay detrás de cada proyecto y 800 euros a la promoción de los vídeos que creen.

Los proyectos becados de la Catalunya central

Los proyectos becados de la Catalunya central son Camps de futbol 5 estrelles, de Alex Pérez (@apeuve.apv); No entrarem, de Nadine Romero (@nadineromero) y Carla Romero (@carlaroobeelamb); El simracing no és només jugar a cotxes, de Norman López (@lopeznorman44); L’autèntica Barcelona, de Gal·la Torres junto a Marta Trabado (@autenticabcn); Nivell Shalana, de Shalana Rodríguez (@shalanazz); y Deu històries de l'avui, de Laura Tapiolas (@lauratapiolas).

Otros influencers conocidos que serán becados en esta ocasión son David Rodriguez (@daviditsme), con el proyecto De ruta amb la cultura; Mireia Ibáñez (@cremacatalana.learn); Arnau Font (@senyorfont), con Projecte IA des de zero; con Català viu; y Albert Xamena (@entrefonesineurones), con De Madina Mayurqa a Regne de Mallorca: la conquesta de les Illes Balears.

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Sumando los becados en las dos convocatorias anteriores, Beques Propulsió ha alcanzado 103 proyectos y ha sido una herramienta que ha contribuido a impulsar a creadores como Pol Casellas, Recapturant, Enric Adventures, Elisabet Aloy, No m’importa, Clara Miret y Emma Soler. "El impulso del catalán en el ámbito digital y el apoyo a los creadores contribuyen a hacer de la lengua una opción presente, competitiva y atractiva en las plataformas donde la ciudadanía consume contenidos, especialmente entre los públicos más jóvenes", justifica la Generalitat.