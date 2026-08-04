La ESCAC aplaza la formación de coordinadores de intimidad por falta de oportunidades laborales

Catalunya fue pionera el año pasado al acoger la primera formación oficial en coordinación de intimidad, impartida en la sede Fast Forward de la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), en España. Financiado por la Unión Europea y el Gobierno de España, el curso piloto arrancó en enero de 2025 y graduó a su primera promoción el pasado mes de marzo. La iniciativa, que contó con 14 alumnas -todas mujeres-, despertó mucho interés en el sector, pero, al menos por ahora, no tiene fecha de inicio prevista para una nueva edición. No es por falta de voluntad por parte de la escuela ni de sus directoras, Lola Clavo y María Soledad Marciani, sino porque el sector realmente afronta una realidad muy diferente. Aunque la demanda entre el alumnado es alta, especialmente en Catalunya todavía existen pocas oportunidades laborales para quienes se especializan en esta disciplina.

"La ESCAC nos hizo la propuesta de volver a hacer el curso este año porque habían tenido muy buen 'feedback', pero el problema es que ahora mismo no hay demanda. Yo no quiero llenar el mercado de gente que no va a poder trabajar", explica Clavo. Según la coordinadora de intimidad, algunas de las personas graduadas en la primera edición "están teninedo problemas para conseguir trabajo". Por ello, la escuela y las responsables de la formación han optado por aplazar la próxima edición. "Hemos decidido retrasar el inicio del curso hasta ver cómo se implementa el estatuto y si realmente luego hay más demanda", asegura Clavo. Y es que esta situación podría cambiar en los próximos meses, ya que el nuevo decreto del estatuto del artista incluye la obligatoriedad de la figura del coordinador de intimidad en todos los rodajes.

Algunas de las alumnas de la primera edición de la formación en coordinación de intimidad de la ESCAC / EPC

Pocos proyectos nuevos

Clavo considera que la escasa demanda no responde a una falta de producciones audiovisuales, sino a que la figura del coordinador de intimidad todavía no está del todo integrada en la industria. "Hubo una tendencia durante los primeros años al alza, pero se ha reducido mucho últimamente. Salen algunos proyectos, pero comparado con el volumen de rodajes, no cuadra", afirma. Además, todavía hay muchos proyectos audiovisuales que tienen escenas íntimas y no cuentan con coordinadoras de intimidad, "sino que contratan a gente que hace esa función sin tener esa formación específica". "Esa es la responsabilidad de las productoras", sostiene la coordinadora. "No hablamos de cursos de tres semanas o tres meses. La formación completa dura aproximadamente un año porque queremos que quienes salgan al mercado estén realmente preparados", añade Clavo.

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La coordinadora también cree que parte del rechazo que todavía genera la profesión tiene que ver con el papel que desempeña dentro de un rodaje. "Hay algunos que tienen la idea de que somos difíciles. Tenemos el poder de plantarnos y hay gente que se puede asustar. Si coges gente que no está formada igual hay menos posibilidades de que haya un enfrentamiento", señala. Es por eso que el principal reto sigue siendo dar a conocer en qué consiste realmente este trabajo. "Hay que hacer mucha pedagogía en Catalunya sobre qué hace la coordinación de intimidad", afirma. También defiende que la formación debe estar impartida por profesionales en activo: "Es un campo tan nuevo y que cambia tan rápido que no tiene una base teórica que se pueda enseñar a través de un libro".