Disney traslada al Castell de Figueres el rodaje de 'Enredados'

El Castell de Sant Ferran de Figueres comienza a recibir el despliegue de una de las producciones cinematográficas más importantes que se han rodado en los últimos años en Catalunya. Disney traslada a la capital del Alt Empordà parte del rodaje de 'Tangled' ('Enredados'), la nueva adaptación con actores de carne y hueso de la historia de Rapunzel.

Tal y como adelantó 'EMPORDÀ', periódico de Prensa Ibérica, el mismo grupo editorial que 'Diari de Girona' y EL PERIÓDICO, el pasado 13 de mayo, la fortaleza de Figueres ha sido elegida como una de las localizaciones españolas de esta superproducción. El rodaje llega a Figueres después de haber convertido durante más de dos semanas el Barri Vell de Girona en el ficticio reino de Corona.

Imagen del material de rodaje en el foso del Castell / Santi Coll

Las escenas gerundenses se han filmado en espacios como el interior y las escaleras de la Catedral, la calle dels Manaies, el paseo Arqueològic, la subida de Sant Domènec y las murallas. Precisamente, este lunes estaba previsto rodar en el tramo de muralla situado entre la torre de Sant Domènec y la torre Gironella.

Del Barri Vell de Girona al Castell de Sant Ferran

Una vez finalizada esta fase, el dispositivo cinematográfico se traslada a Figueres, donde se rodarán varias escenas en el interior del Castell de Sant Ferran. La producción no ha revelado qué secuencias se grabarán allí ni qué espacios concretos de la fortaleza aparecerán en pantalla, aunque los vecinos de Figueres que suelen pasear por los alrededores del castillo y los turistas que lo visitan ya han podido comprobar que el equipo de rodaje está situado en el foso que da acceso a las caballerizas.

Las dimensiones y la variedad arquitectónica del monumento ofrecen múltiples posibilidades. El recinto ocupa unos 550.000 metros cuadrados, dispone de más de tres kilómetros de fosos, amplios patios, galerías, caballerizas, espacios subterráneos y dependencias que pueden adaptarse a diferentes épocas históricas. La Barcelona Film Commission lo presenta, precisamente, como una localización especialmente versátil para producciones cinematográficas.

La grabación en Figueres forma parte de un amplio rodaje que tiene como centro logístico los estudios de la Ciudad de la Luz de Alicante. El plan inicial de producción preveía unos ocho meses de trabajo en España, combinando los platós alicantinos con diferentes localizaciones de la Comunidad Valenciana, Girona y Burgos.

En Girona, los decorados han transformado la Catedral y las calles adyacentes en el palacio y el mercado del reino de Corona. Las imágenes captadas durante el rodaje muestran tapices de color azul y dorado, puestos de mercado, carruajes y cientos de figurantes vestidos de época. También se ha podido ver a los dos protagonistas caracterizados como Rapunzel y Flynn Rider.

Teagan Croft y Milo Manheim encabezan el reparto

La nueva versión de 'Tangled' está dirigida por Michael Gracey, responsable de 'El gran showman' y 'Better Man'. El guion es de Jennifer Kaytin Robinson, autora vinculada a producciones como 'Do Revenge' y 'Thor: Love and Thunder'.

La actriz australiana Teagan Croft, conocida por la serie 'Titans' y la película 'True Spirit', interpreta a Rapunzel. Milo Manheim, uno de los rostros habituales de la franquicia musical 'Zombies' de Disney, da vida al ladrón Flynn Rider. El reparto también incluye a Kathryn Hahn en el papel de la manipuladora Madre Gothel y a Diego Luna en un personaje creado específicamente para esta nueva versión.

Disney aún no ha anunciado oficialmente la fecha de estreno de la película. El proyecto recupera el musical de animación estrenado en 2010, que contaba la historia de una joven con una cabellera mágica encerrada en una torre que pacta su huida con Flynn Rider.

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La producción original, dirigida por Nathan Greno y Byron Howard, recaudó más de 591 millones de dólares en todo el mundo y se consolidó como uno de los grandes éxitos modernos de Walt Disney Animation Studios. La canción 'I See the Light', compuesta por Alan Menken con letra de Glenn Slater, fue nominada al Óscar a la mejor canción original.