Tarde de canciones en el Palau con dos jóvenes valores

El ciclo ‘Estiu al Palau’ recibió a dos jóvenes intérpretes que propusieron una clásica ‘Liederabend’ con alguna sorpresa contemporánea. La soprano mallorquina Irene Mas y el pianista barcelonés Marc Serra regalaron música y poemas, poniendo de manifiesto el estado vocal de la cantante y el virtuosismo del pianista, y conformando un dúo que resultó ser todo un descubrimiento por su adecuación al género y por su entrega. Además de la flexibilidad vocal, el buen gusto en el decir y la considerable tesitura de Irene Mas, cabe destacar su capacidad idiomática y su convincente dicción, defendiéndose con comodidad ante los textos en alemán, francés y catalán.

El interesante programa arrancó con las poco difundidas ‘Seis canciones, op. 48’, con poemas en alemán del noruego Edvard Grieg, de las que sobresalieron, por fraseo y entrega, ‘Die verschwiegene Nachtigall’ y, sobre todo, la ensoñadora ‘Ein Traum’. Con un centro consolidado y una subida al agudo casi siempre segura, la soprano impuso siempre una línea de canto cargada de sentido teatral. Eso también se percibió en los dos ‘Lieder’ de diferentes ciclos de Mendelssohn, ‘Nachtlied, op. 71 núm. 6’ y ‘Die Liebende schreibt, op. 86 núm. 3’, el segundo sobre un hermoso poema de Rilke.

Después de una brillante versión de la ‘Pavane pour une infante défunte’, de Ravel, ofrecida por un Marc Serra sensible y concentrado, con un fraseo exquisito, ambos artistas desgranaron cuatro de las más conocidas ‘mélodies’ del compositor francés de origen venezolano Reynaldo Hahn. El viaje por el tesoro musical de este autor todavía poco reivindicado comenzó con ‘Offrande’, sobre un texto de Verlaine, para acabar en ese ‘hit’ que es ‘À Chloris’, quizá la más conseguida del grupo junto a ‘L’enamourée’.

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La contrastada ‘Cançó i dansa’ de Mompou, para piano solo, abrió el tramo final dedicado al ‘Lied català’, que incluyó una selección de cuatro de las ‘Cançons i proverbis’ de la compositora de Tarragona Marian Márquez (presente en la sala), sobre poemas del gran Joan Salvat-Papasseit (2011), para finalizar con el clásico de Toldrà ‘A l’ombra del lledoner’, de 1924, cinco joyas sobre textos de Tomàs Garcés en las que cantante y pianista mostraron una especial capacidad comunicativa y complicidad, con una gran afinidad con el estilo, sellando con ello lo mejor de la noche.