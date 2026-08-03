'Sterling Point' (Prime Video) es la clase de serie que cualquier verano necesita

La actriz y, más tarde, cineasta canadiense Megan Park dio un importante giro a su carrera cuando pasó de dirigir 'The fallout', emotivo drama sobre los extraños efectos del trauma, a marcarse una obra de la (engañosa) ligereza de 'Mi yo adulta', comedia emotiva pero siempre reconfortante sobre una adolescente (Maisy Stella) que se encuentra con su yo de 39 años (Aubrey Plaza) durante un viaje de setas.

Quienes hubieran querido quedarse a vivir en esa película, en el paisaje lleno de verde y de agua de Muskoka Lakes, Ontario, con esos personajes tan deliciosamente parlanchines, están de enhorabuena: la serie 'Sterling Point' (Prime Video, miércoles, día 5), estelar propuesta veraniega de Park, es casi una extensión de aquella; 'Mi yo adulta, la serie', si quieren. "¡Pero no era la intención!", me dice su creadora entre la tímida indignación y la deportividad. Sin embargo, su argumentación posterior da alas a mi teoría: "Amazon había adquirido mi película, quedó contenta con el resultado y me preguntó si estaría interesada en hacer algo en el espacio televisivo; o, para ser, concretos, el espacio televisivo 'young adult'".

Como actriz, Park había pasado mucho tiempo en ese entorno; hasta no hace mucho, era conocida, sobre todo, como la animadora cristiana Grace Bowden de 'Vida secreta de una adolescente', la serie que catapultó a la fama a Shailene Woodley. "Todo era un poco como volver a casa. Y literalmente, porque, como canadiense, siempre insisto en situar las historias en Canadá, y me salí con la mía".

Los mejores del drama 'teen'

Producida, como 'The fallout', por Margot Robbie, 'Sterling Point' nos cuenta la historia de Annie Jacobson (Ella Rubin, protagonista de 'Until dawn'), una privilegiada joven de 17 años que ha crecido en Nueva York con su hermano mellizo (Keen Ruffalo, hijo de Mark) y un atento padre adoptivo (Jay Duplass). Todo cambia para ella cuando hereda la isla de su misterioso abuelo en Muskoka, adonde se marcha en busca de su pasado, o más en concreto, reminiscencias de una madre a la que no tuvo mucho tiempo para conocer. Por descontado, encuentra oportunidades para la amistad y el amor. O una clase de conexión más inesperada.

En el desafío (divertido, pero desafío) de pasar de la hora y media de ficción a un total de ocho, Park contó con la ayuda de Josh Schwartz y Stephanie Savage, es decir, el creador de 'O.C.' y su socia productora desde 2010, con la que desarrolló 'Gossip girl'. "Tenerlos como co-'showrunners' fue un lujo. Son los mejores del drama 'teen', los mayores expertos. No podría haber hecho esto sin ellos proque hacer tele es muy, muy diferente a hacer una peli. Ellos están más que versados en la materia y me lo enseñaron todo". De hecho, el triángulo entre Annie, el humilde piloto Ellis (Jacob Whiteduck-Lavoie) y el ricachón Rory (Daniel Quinn-Toye) tiene rastros de Marissa, Ryan y Luke en 'O.C.': fricciones de amor y clase.

Una visión propia

De Schwartz y Savage aprendió asuntos estructurales o de propulsión narrativa, pero Park logró mantener su visión creativa, sus factores diferenciales; el más importante, esa forma tan viva de escribir diálogos, que te hace sentir parte de una reunión de amigos antes que mero observador de una representación. "Ya en mis tiempos en la interpretación, cuando un diálogo no parecía real me ponía de los nervios. Ahora, cuando escribo, lo digo todo en voz alta y compruebo que fluya de manera natural. El resto lo hacen unos intérpretes que saben insuflar aún más vida con su genialidad". También está ahí su defensa de la diversidad sexual y de género. O unos (tremendos) chistes verdes que pueden cogerle a uno desprevenido.

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¿Cómo está viviendo esta oriunda de Lindsay, Ontario, el renovado interés por Canadá y su cultura popular a nivel global? "Me hace tan feliz", afirma. "Cuando era joven, no había muchas series que pasaran en Canadá. Solo teníamos ‘Colegio Degrassi’. Buena serie, claro. Hubo gente que salió de ahí. Pero recuerdo ver muchas series de Estados Unidos y pensar: 'Nuestro mundo no es tan diferente, ¿por qué no hay más series que pasen aquí?'. De acuerdo, es un país enorme y multicultural, pero alguna de nuestras historias podía interesar a la gente de fuera. Me encanta ver que por fin todo el mundo se interesa por nosotros y por este lugar tan precioso".