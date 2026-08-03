El cine catalán, representado por Colell y Serra, destaca en Locarno con 5 producciones

La 79 edición del Festival Internacional de Locarno, que se celebrará en esta localidad suiza del 5 al 15 de agosto, contará con una destacada presencia de producciones catalanas, entre las que se encuentran los últimos filmes de Meritxell Colell y de Albert Serra.

Con su candidatura en la sección oficial Concorso Internazionale, el largometraje 'Lejos de los árboles', de Colell, encabezará la participación catalana, que también contará con el documental 'Seize moments de ma vie', de Serra, la película infantil 'Los nuevos', de Rodrigo Plá, y los cortometrajes 'Los andares', de Sofia Esteve e Isa Luengo, y 'Primer foc', de Blanca Camell Galí.

'Lejos de los árboles', la tercera película de la directora Meritxell Colell, es una coproducción entre Catalunya (Allegra Films), Perú (Animalita Cine) e Italia (Exit Media) sobre el viaje de una artista sonora mexicana que recorre la selva y los Andes peruanos para elaborar un mapa sonoro de las lenguas en peligro de desaparición.

En la Sección Oficial fuera de competición, el cineasta Albert Serra presentará 'Seize moments de ma vie' ('Dieciséis momentos de mi vida'), un documental sobre el espectáculo musical de la actriz y cantante alemana Ingrid Caven, una producción de Andergraun Films e Idéale Audience (Francia) que cuenta con el apoyo de Arte France.

La representación catalana llegará también a Locarno Kids, que por primera vez contará con una sección competitiva y un jurado infantil, con 'Los nuevos', de Rodrigo Plá. La película, una aventura de ciencia ficción ambientada en un mundo marcado por la crisis climática, es una coproducción entre la catalana Mr Miyagi Films y la mexicana Buenaventura Cine.

La sección Pardi di Domani, dedicada al cortometraje, también ha seleccionado las producciones catalanas 'Los andares', de Sofía Esteve e Isa Luengo, con el apoyo de Nocturna Pictures y Vayolet Films, y 'Primer fuego', de Blanca Camell Galí, coproducida entre Materia Cinema y la francesa Barberousse Films.

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Además, tendrán presencia en el festival diez empresas catalanas que participarán en Locarno Pro, la parte profesional del certamen, acompañadas por el Instituto Catalán de las Empresas Culturales (ICEC) a través de Catalan Films, su marca de internacionalización del audiovisual catalán.