Los argentinos se reconcilian con Rosalia durante unos conciertos cargados de emotividad

La calle Humboldt del barrio Villa Crespo en la ciudad de Buenos Aires se volvió intransitable el fin de semana, como las inmediaciones del Movistar Arena. El nombre de Rosalia fue coreado una y otra vez. La declaración de amor fue correspondida desde el escenario. Ante un estadio abarrotado y expectante, la artista catalana dijo haber cometido una "tremenda cagada" al compartir la publicación de una influencer, Mia Khalifa, que llamaba "perlas" a los jugadores argentinos tras la derrota ante España. No faltaron indignados subidos de tono y llamados a la cancelación, tan exagerados que bordearon el ridículo. Solo se había tratado de un partido de fútbol. No obstante, Rosalía aprovecho las primeras presentaciones de Lux en Argentina para dar vuelta de página. "Madre mía que lío el otro día, yo scroleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo ahí". Aplausos. "Nunca fue mi intención, la verdad, me hizo fatal lo ocurrido". Más aplausos.

La cantante argentina Lali Espósito fue la invitada a subir el domingo al "confesionario" de su amiga. "Este pueblo te ama", recordó, por si hacía falta. La autora de Lux ha cultivado una intensa relación con la audiencia argentina desde 2019, y especialmente a partir de El Mal Querer y Motomami. Ella evocó aquel primer Lollapalooza. "Y por eso hoy más que nunca quisiera compartir un recuerdo. Eran los inicios de mi carrera". Había abierto su concierto con la canción de "Piensa en tu mirada" y de repente se encontró con una multitud que la cantaba o completaba la letra si dejaba un silencio. "Nunca me olvidaré la sensación. ¿Cómo yo podía tener un sentimiento negativo o algo por el estilo hacia un lugar que me ha hecho lo que soy?. En verdad es el lugar que me ha guiado donde estoy hoy".

Rosalía había estado meses atrás en Buenos Aires, paseándose por el estadio de Boca Juniors, discotecas y radios. "No tengo más que agradecimiento por este lugar y por este público que siempre he dicho, siempre, siempre he dicho que sois el mejor público que hay en la Tierra. Siempre cantáis todas las canciones, siempre os implicáis, además no poder le ponéis todo, todo". Y añadió: " quiero que sepáis que mi amor por Argentina, mi amor por este país sigue igual, intacto como el primer día".

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Y por eso dijo subirse al escenario "con muchísimo cariño" y con unas "ganas inmensas de entregaros todo, de daros todo". Así fue. Así la aclamaron. "Rosi, Rosi. Olé, olé, olé, olé. Rosi, Rosi. Olé, olé, olé, olé". Así se espera que suceda lo mismo durante las últimas presentaciones en el Movistar Arena antes de viajar a Río de Janeiro.