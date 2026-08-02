El triunfo de Héroes del silencio en Nueva York cumple 35 años: "Es lo más parecido a U2 en España"

"Son lo más parecido a U2 en España". La prensa estadounidense abrazó de esa forma a Héroes del silencio, la banda aragonesa de Enrique Bunbury, Juan Valdivia, Pedro Andreu y Joaquín Cardiel, que el 13 de julio de 1991 desmebarcó por primera vez en América para actuar en Nueva York en una noche, califiquemosla cuanto menos, como complicada para su estilo musical.

¿Por qué? Héroes del silencio eran los encargado de cerrar la noche en el Palladium de Nueva York después de que actuaran Jaleo, Azúcar Moreno y Seguridad Social. ¿Qué hacían cuatro grupos tan dispares compartiendo escenario en una ciudad tan lejana? Participar en el Seminario de la Nueva Música bajo el lema, con auspicio de la SGAE, 'La música española en vivo de España, bravo!'.

"Fuera de ese paquete musical"

"Nosotros somos, en definitiva, un grupo de rock y el rock español es un producto de los Estados Unidos. Puede que eso de 'La música en vivo de España, bravo!' sea un poco folclórico. Sin duda, España no es sólo sol, bravo, flamenco y toros. Eso podría representar el sur de España», decía Bunbury antes de la 'extraña' actuación. Y luego se explicó: «Nosotros no tenemos nada que ver con la música folclórica, ni con el flamenco, ni con la jota, ni con la sardana. Esto puede que suene como que estamos fuera de este paquete musical, pero esto es fundamentalmente una concentración que representa distintos aspectos de la música que se hace en España. Y a nosotros nos interesa ver cómo reacciona el público de aquí ante un rock español».

El resultado fue espectacular ya que la banda fue la estrella de la noche ante los 3.500 espectadores que allí se agolparon para escuchar a unos Héroes del silencio que por entonces acababan de publicar 'Senderos de traición', de hecho, estaban inmersos en medio de una extensísima gira). Cuando el grupo interpretó 'Entre dos tierras', 'Maldito duende' y 'Despertar' fue el momento de máxima emoción en una actuación por la que Héroes del silencio no vio ni un duro. "Estar aquí ya es suficiente. Esto es el principio de lo que podríamos llamar una estrategia de mercado. En Navidades vamos a Italia y Alemania, y después de que concluyamos nuestra gira española, seguramente comenzaremos a preparar nuestra recorrido por América Latina", confesaba el propio Enrique Bunbury.

Alabanzas de 'The New York Times'

¿Funcionó la estrategia? Su desemebarco en Latinoamérica fue un éxito como se demuestra todavía a día de hoy y, cinco años después, en 1996, Héroes del silencio volvió a actuar en Nueva York y el 8 de abril de 1996 salía publicada la siguiente crítica en 'The New York Times' tal y como recoge la web oficial de la banda aragonesa: "Sus melodías son profesionales, con coros que se hunden al instante, pero la característica más distintiva de las canciones es la menos exportable: las palabras. La versión estadounidense del cuarto y más reciente álbum de los Héroes, 'Avalancha' , incluye traducciones al inglés de las letras encriptadas de la banda. Héroes del Silencio no cantan sobre la lujuria, el engrandecimiento de sí mismos u otras costumbres de rock duro; reflexionan sobre su lugar en el universo. Pero la música es apátrida, vertiendo su fervor en formas de segunda persona".

Noticias relacionadas

Ya con la banda disuelta, en 2024, Enrique Bunbury en solitario actuó en el Madison Square Garden de Nueva York protagonizando un concierto histórico y demostrando que aquella primera noche de Héroes del silencio en la ciudad norteamericana sirvió para abrir un camino con muchas posibilidades.