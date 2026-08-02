Reencuentro histórico del rock catalán: Gossos y Lax’n’Busto, juntos en la Ciutadella de Roses

"Juntos recordaremos las canciones que ya forman parte de nuestra vida". La frase de Natxo Tarrés, justo después de que sonara Oxigen, fue toda una declaración de intenciones. Gossos y Lax’n’Busto convirtieron la Ciutadella de Roses en una gran máquina del tiempo, en una de las noches más esperadas del Festival Sons del Món.

Bajo una luna casi llena, que se atrevió a asomar después de una tarde de nubes amenazantes, miles de voces cantaron melodías pegadas a la memoria. Era una cita excepcional: el único concierto de Gossos previsto este año y el reencuentro, dos décadas después, de dos bandas imprescindibles del rock catalán.

Los manresanos abrieron el cofre de los recuerdos con 'Nits de glòria', 'L’illa, Res tornarà a ser igual' o 'Tot és fosc'. Cada acorde despertaba una historia; cada estribillo, un abrazo. En Corren, Pemi Fortuny subió al escenario para asumir la parte que Dani Macaco había interpretado en 2007, en uno de los primeros grandes regalos de una velada generosa en complicidades.

Después, Lax’n’Busto pisó el acelerador. Apenas habían sonado 'La meva terra és el mar', 'Trepitja fort' y 'Més que la meva sang' cuando Fortuny ya vaticinaba una "noche memorable". No se equivocó. En pleno 40.º aniversario, los de El Vendrell demostraron que sus himnos continúan pasando de generación en generación. 'Tornarem', 'Que boig el món', 'Per una copa' o 'Llença’t' hicieron saltar a la Ciutadella y devolvieron a más de uno, durante unos minutos, veinte o treinta años atrás.

Noticias relacionadas

Cuando la noche ya rozaba las cuatro horas, aún quedaba una última comunión. Gossos y Lax’n’Busto se fundieron en una sola banda para interpretar 'Quan et sentis de marbre' y 'Tinc fam de tu', entre sonrisas, cantos a pleno pulmón y la sensación de vivir un momento "histórico". Pero fueron los de El Vendrell los encargados de bajar definitivamente el telón con 'Miami Beach' y 'T’estimo molt'. Un cierre emotivo para un concierto que fue mucho más que nostalgia: una celebración de las canciones que han crecido con nosotros y que, pese al paso de los años, todavía suenan como en casa.