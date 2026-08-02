Peralada recupera 'Le Terroir' de Lorena Nogal

El Festival Perelada recuperó el sábado al anochecer la propuesta 'site-specific' de Lonera Noral 'Le Terroir'. La bailarina y coreógrafa, Premio Nacional de Danza 2024, concebida específicamente para el Celler Perelada. Se estrenó el pasado verano en el mismo espacio y se ha recuperado con motivo del 40 aniversario del festival ampurdanés. Creación contemporánea, arquitectura y paisaje suman en esta propuesta inspirada en las nuevas bodegas de Peralada diseñadas por RCR Arquitectes (premio Prtizker de arquitectura en 2017) que priman la sostenibilidad.

Interpretada por Lorena Nogal y Álvaro Esteban, con música original de Franco Mento, 'Le Terroir' despliega una exploración física y sensorial del espacio inspirada en el proceso de elaboración del vino: de la materia a la fermentación, del tiempo a la transformación. La pieza convierte al cuerpo en un territorio en constante mutación y hace dialogar movimiento, espacio y materia en una experiencia inmersiva.

Con el lenguaje físico que caracteriza a Lorena Nogal, vinculada a La Veronal, 'Le Terroir' es un recorrido por diferentes espacios de la bodega donde los espectadores, copa en mano, pudieron degustar del vino y de diferentes coreografías en espacios como el puente de acceso, el jardín de plantas aromáticas típicas de la región donde crecen la lavanda, el romero o el tomillo. La parte final combinó dos espacios, empezó en una estructura arquitectónica de hierro y piedra y acabó en con la puesta de sol, con ambos bailarines fundiéndose en el paisaje. El espectáculo, que fue un éxito el año pasado, volvió a sorprender a los espectadores. No es habitual experimentar la danza tan de cerca, en diálogo con diferentes espacios y con la naturleza.

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'Breakdance' a la Vivaldi

Por la noche, el Castell de Peralda acogió otro espectáculo de danza: '4 Danced Seasons' en el Mirador. Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi cobraron nueva vida en ese espacio cubierto donde el Festival ha organizado muchas de sus propuestas a la espera de volver a contar con sus gran escenario al aire libre. Fue un mix de música barroca y hip-hop. La dirección musical de Julien Chauvin, al frente de Le Concert de la Loge, y la coreografía de Mourad Merzouki para un conjunto de expertos en breakdance conjugó el carácter rítmico, de la música de Vivaldi con las habilidades de los bailarines, muy bien sincronizados con los músicos. Los bailarines de Merzouki, que ya conquistó al público en su primera visita a Peralada con 'Folia', rivalizaron con los activos músicos del conjunto de Chauvin, muchas veces de pie mientras tocaban para integrarse en una propuesta que ha conquistado a públicos muy diversos allí donde ha ido.