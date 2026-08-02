Muere la artista leridana Teresa Vall Palou

La pintora, grabadora y escultora leridana Teresa Vall Palou ha muerto, informa este domingo el Ayuntamiento de Lleida en un comunicado.

Según avanzó el diario Segre, ha muerto a los 75 años la artista que en 2009 abrió la Fundació Vall Palou en Pardinyes.

El Ayuntamiento ha destacado precisamente que fue impulsora de la Fundación, además de una artista multidisciplinar que "deja un gran legado", y ha enviado su pésame a la familia y al mundo de la cultura.

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Su partida coincide con un periodo de gran reconocimiento a su carrera, marcado por su reciente exposición individual "El vitalismo del color" en la Galería Miguel Marcos de Barcelona. Gracias a la colaboración de este espacio con bonart y el Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada, su obra también se exhibió en Madrid, y actualmente se prepara un libro monográfico sobre su trayectoria que verá la luz próximamente.