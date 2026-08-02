Miki Núñez invita a Aina Machuca y Max Navarro a Cap Roig

Miki Núñez confesó el sábado, durante su concierto en Calella de Palafrugell, que actuar en Cap Roig era algo muy especial. Por eso, el concierto de presentación de la gira ¡A Volar! incluyó un par de regalos inesperados para los espectadores. El cantante y presentador estuvo acompañado por Aina Machuca, ganadora del programa "Eufòria" de TV3, y Max Navarro, exconcursante de Operación Triunfo, para interpretar un par de canciones, "Televisió" y "No m'ho esperava", respectivamente. Fueron dos de los momentos más destacados de una noche que pasó en un suspiro, a un ritmo frenético, en apenas una hora y veinte minutos.

Núñez, con el bochorno que hacía, admitía en la recta final que "no me queda ni una gota de líquido en el cuerpo". Lo había expulsado todo sudando. Y, desde luego, el cantante volvió a entregarse por completo sobre el escenario, junto a su banda habitual y enlazando más de una veintena de canciones. En el patio de butacas, lleno absoluto. Familias y niños, muchos niños, para ver a uno de los ídolos de la música catalana del momento. Por suerte, la lluvia no aguó la fiesta, aunque había asustado a más de uno alrededor de las nueve de la noche, al llegar a Cap Roig, con un cielo muy nublado y cuatro gotas inoportunas.

"L'últim petó" fue el tema elegido para abrir el concierto, seguido de "Celebrem" y "Me vale". Como hace habitualmente, Núñez habló a menudo con el público, hizo una férrea defensa del Empordà y la Costa Brava (donde veranea desde hace muchos años) y compartió anécdotas, como que su pareja, Sara Roy, antes de salir de casa le había hecho depilarse las cejas por tenerlas demasiado largas. "Pura vitamina", "La barca", "Gelat" y "Dins del meu cap" fueron los siguientes temas en sonar, con un público cada vez más entregado a los ritmos festivos del escenario.

Noticias relacionadas

"Escriurem", "Serem més forts" y "No m'ho esperava" abrieron una recta final que también incluyó "La venda", "Siete males", "Un altre cop" y "Nadie se salva", que el público ya celebró de pie, saltando y bailando. En menos de una hora y media, Miki Núñez cerraba un concierto frenético que abre, ahora sí, un ritmo imparable de actuaciones en Cap Roig, casi diarias, hasta que Miguel Ríos cierre el festival el 18 de agosto.