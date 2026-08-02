Los icónicos retratos de la Gran Depresión de Dorothea Lange llegan a Catalunya

Florence Owens Thompson era una mujer de 32 años de origen cheroqui madre de siete hijos que el 6 de marzo de 1936 se dirigía con su familia a Watsonville, California, para buscar trabajo en los campos de lechugas del valle del río Pájaro cuando el automóvil en el que viajaban se averió a la altura de Nipomo. Su marido y dos de sus hijos fueron a la ciudad a buscar un taller mecánico para reparar el radiador y ella se estableció con el resto de los niños en un cercano asentamiento irregular de temporeros. Allí la encontró la fotógrafa Dorothea Lange, que trabajaba para la agencia gubernamental de Seguridad Agraria (FSA) documentando las duras condiciones de vida de las familias agrícolas estadounidenses durante la Gran Depresión. Sin que mediara mucha interacción (ni siquiera le preguntó su nombre), Lange hizo siete fotos de la mujer y su progenie. Una de ellas, en la que aparece Florence con semblante preocupado acompañada por tres de sus hijos, ha pasado a la historia como un icono universal de la representación del sufrimiento y la pobreza. Conocida como 'La madre migrante', es la pieza estrella de 'Dorothea Lange. Un llarg viatge', una de las 11 exposiciones que conforman la XIV edición de la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs que se celebra del 2 de agosto al 18 de octubre en diferentes espacios de Palafrugell (Baix Empordà).

El largo viaje del título alude al enorme desplazamiento de población que se produjo en Estados Unidos en los años 30 del pasado siglo a causa de las tormentas de polvo que arrasaron praderas y cultivos; es un periodo conocido como 'Dust Bowl' que arrancó a miles de familias empobrecidas de sus hogares en el Medio Oeste y que removió la conciencia de cantautores como Woody Guthrie (autor de las llamadas 'Dust Bowl Ballads') y de escritores como John Steinbeck, cuya novela 'Las uvas de la ira', de 1939, relata las penurias sufridas por la familia Joad en su viaje desde Oklahoma a California y es, probablemente junto a las fotografías de Dorothea Lange y Walker Evans, el testimonio más célebre (también el más vívido) de aquel éxodo masivo.

Trabajador desempleado y su mujer, en un campamento de Oregón / Dorothea Lange

Tiene sentido, pues, que Maria Planas, directora de la Biennal Xavier Miserachs y comisaria de la exposición que puede verse a partir de hoy en La Bòbila de Palafrugell, haya utilizado pasajes de 'Las uvas de la ira' para dar contexto a las 62 fotografías que componen la muestra, que se centran en el trabajo que entre 1935 y 1939 realizó Lange para el departamento de seguridad agraria y que han sido recuperadas de un fondo de 5.000 negativos propiedad de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

Despertando conciencias

Bajo el impulso del presidente Franklin D. Roosevelt, el Gobierno estadounidense puso en marcha en los años de la Gran Depresión un vasto programa de ayudas y reformas para aliviar la penosa situación de los desempleados y los agricultores desposeídos. Consciente de la importancia de contar con el apoyo de la ciudadanía a su oneroso plan, la Administración reclutó a decenas de fotógrafos con el encargo de documentar las duras condiciones de vida de las familias golpeadas por la crisis. Uno de los elegidos por la FSA fue el fotorreportero Walker Evans. Otra, Dorothea Lange.

Aparceros de algodón / Dorothea Lange

Nacida en Hoboken en 1895, abandonada por su padre y aquejada de poliomielitis desde los siete años -"una condición que la ayudó a ser más empática con el sufrimiento de otras personas", apunta Maria Planas-, Lange trabajaba como retratista para familias acomodadas de San Francisco cuando la recesión económica empezó a poblar las calles de su ciudad adoptiva de hombres sin empleo, personas sin hogar y manifestaciones de descontento social. Ese pasó a ser desde entonces el objeto de atención preferente de su cámara Graflex. Su extraordinaria capacidad para hacer visibles la humanidad y la resiliencia de sus modelos más allá de la sordidez de sus condiciones de vida resultaba idónea para la campaña de concienciación llevada a cabo por el Gobierno. Imágenes como la de 'La madre migrante', publicada por el diario 'The San Francisco News', conmovieron a la opinión pública, lo que propició el envío de ayuda económica urgente a los asentamientos de temporeros.

Ya en la década de los 40, Lange documentó la llegada de trabajadores rurales a las áreas urbanas de California para emplearse en la industria militar y el internamiento masivo y forzoso de ciudadanos de origen japonés en campos de concentración tras el ataque a Pearl Harbour. Reconocida como una de las más elevadas referencias de la fotografía documental social, Dorothea Lange murió de cáncer de esófago en 1965.

Retrospectiva de Sergio Larrain

La otra gran exposición de esta edición número 14 de la Biennal Xavier Miserachs es 'Sergio Larrain. El vagabundo de Valparaíso', una amplia retrospectiva dedicada al enigmático fotógrafo chileno -el primer latinoamericano que formó parte de la agencia Magnum- que complementa la muestra que a principios de año se pudo ver en la Fundació Foto Colectania de Barcelona, centrada en los trabajos que el artista hizo en su país. Instalada en el Museu del Suro de Catalunya, esta nueva exposición abarca toda la corta pero fructífera carrera de Larrain (que, en un momento de pleno reconocimiento internacional, abandonó la fotografía profesional para dedicarse a la meditación y el estudio del misticismo oriental) e incluye algunas de las imágenes más representativas de su periplo por Chile, Bolivia, Perú y Europa.

Además, la bienal de Palafrugell ofrece este año propuestas dedicadas a Gabriel Cualladó (en la Fundació Vila Casas. Can Mario), Txema Salvans (Fundació Josep Pla), la familia Casanovas (Teatre Municipal), Wayra Ficapal (Museu del Suro), Carles Palacio (Biblioteca Pública) y Vero Mora Noya (Museu del Suro), así como tres exposiciones colectivas.