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El pódcast de EL PERIÓDICO

¡Vacaciones! (Para algunos)

El Mundial 2026 bate récords en YouTube y supera el billón de visualizaciones en Tiktok

El Mundial 2026 bate récords en YouTube y supera el billón de visualizaciones en Tiktok / RONALD WITTEK / EFE

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Sergi Mas

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Barcelona
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Cerramos nuestra última banda sonora de la semana con un indulto, una velada y el odio que genera el fútbol. Toca pegarse algún chapuzón.

Contenido de audio de la playlist de Megaphone.

Dónde escucharlo

'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVooxSpotifyPodimoGoogle PódcastAmazon Podcasts o Apple Podcasts.

Equipo

Idea: Albert Sáez.

Estudio de grabación: Manolita Studios.

Voz en off: Mercè Torrents.

Guión, edición y realización: Sergi Mas.

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