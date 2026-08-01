La OBC inaugura el Festival de Torroella

La Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña (OBC) y el pianista Josep Colom -que salió a saludar cuatro veces- inauguraron el viernes el Festival de Torroella con un monográfico dedicado al compositor Ludwig van Beethoven, adelantándose a la conmemoración del bicentenario de su muerte en 2027. L'Auditori Ter acogió el primero de los conciertos de la 46 edición del festival. La OBC capitaneada por el director Vitali Alekseenok ofreció dos de sus obras más célebres: el 'Concierto para piano y orquesta núm. 5', conocido como 'Emperador' y la 'Sinfonía núm. 6', conocida como 'Pastoral'.

Hay pocas figuras que mejor encajen con 'El amor también deja rastro', el lema de este año del Festival de Torroella, que Beethoven. El compositor alemán escribió algunas de las obras más trascendentes de la historia de la música mientras asumía que perdía progresivamente el oído. El rastro de Beethoven inspira la programación de la nueva edición del festival que celebra la capacidad transformadora del arte.

Epicentro musical

Un año más Torroella de Montgrí convoca este verano a artistas y formaciones de referencia internacional. Hasta el próximo 21 de agosto actuarán en la población ampurdanesa pianistas como Daniil Trifonov con la Mahler Chamber Orchestra, el violonchelista Pablo Ferrández, la soprano Nadie Sierra, la Freiburger Barockorchester con la soprano Jeanine De Bique, la English Chamber Orchestra actuará con la veterana pianista Elisabeth Leonskaja y el Quatuor Diotima estrenará una obra de Joan Magrané. Los conciertos del virtuoso de la mandolina Navi Avital y The Tallis Scholars ya han agotado localidades, como también el concierto de Trifonov.

Noticias relacionadas

Aunque Torroella tiene un público fiel, el festival se preocupa también por atraer a las nuevas generaciones a sus conciertos con entradas a 5 euros para menores de 30 años a través de Butaca Jove, que ofrece entradas de última hora. Un chollo.