Leticia Martín, directora del Grec: "Este julio ha sido infernal. Hay que buscar soluciones para el calor en el Teatre Grec"

¿De qué está más contenta de esta edición?

Tengo la sensación de haber despertado la curiosidad de la gente por algunos artistas. Eso es algo que hace mucho festival: descubrir cosas da mucho 'feeling' de festival. Las vacas sagradas ya sabes que van a funcionar y han de estar. Es algo que también espera la gente. Pero el subidoncillo es cuando apuestas por algo y la reacción funciona. Internamente, de haber aprendido a gestionar el equipo y a trabajar de otra manera. Pero de cara al público, de que la gente no se asuste de ver cosas nuevas.

¿En quién se apoya internamente? ¿Se ha ampliado el equipo?

No. El número de personas se ha reducido, hay una menos. Por circunstancias, cuando acabó Cesc Casadesús (anterior director del Grec) se jubilaron varias personas. Desde entonces me apoyo en Núria Cuadrado en la parte artística y en Montse Portús en la coordinación ejecutiva, alguien con conocimiento del mundo funcionarial y de las instituciones.

La burocracia.

Hay cosas que si no eres funcionaria te parecen marcianas y necesitas expertos como ella en gestión de contratos. Núria me da soporte en lo artístico porque ella conoce muy bien todo el panorama catalán. Yo, aunque he trabajado mucho tiempo en Barcelona, no he vivido toda mi vida aquí. Trabajar con Montse y Núria suma. Es como tener tres cerebros y me gusta que seamos de tres generaciones distintas porque entendemos la vida de manera diferente. Eso también da una visión bastante completa.

Leticia Martín, directora del Festival Grec, el 30 de julio en Barcelona. / MANU MITRU

Pero la cara visible es usted.

Y asumo toda la responsabilidad. Tanto para lo bueno como para lo malo, al final yo doy la cara. Pero es fundamental tener estos pilares de confianza.

Otros años había actividad en la plaza Margarida Xirgu. Este año no, pero es que ni siquiera se ha podido aparcar cuando es algo que el público puede hacer durante la temporada. ¿Por qué?

Ha sido una decisión del distrito. Ni siquiera yo lo acabo de tener claro, la verdad. A mí la plaza Xirgu para espectáculos me parece que funciona mal porque tienes a la gente de las terrazas cerca. Lo veo como una falta de respeto para lo que haces allí.

"La plaza Xirgu para espectáculos me parece que funciona mal porque tienes a la gente de las terrazas cerca"

¿El año que viene estará disponible?

Realmente, no lo sé. Hay que ver cómo gestionarlo razonablemente. Lo lógico en una ciudad como Barcelona es que todos nos movamos en transporte público. Históricamente, esta plaza ha estado cerrada a los coches durante el Grec. Pero insisto, esta decisión no depende de nosotros. Y lo he preguntado mucho porque también para los vecinos es incómodo y, además, tienen el ruido de las obras del Mercat.

¿Cuántos artistas han debutado en este Grec?

No soy nada de estadísticas, pero muchos artistas han venido por primera vez, tanto internacionales como locales.

Leticia Martín, directora del Festival Grec, el 30 de julio en Barcelona. / MANU MITRU

¿Qué le ha gustado más a la directora?

Como espectadora, cuando tú programas lo que ves, sufres todo el rato. Pero disfruté mucho y funcionó fenomenal el concierto de Raül Refree, que nadie tenía mucha idea de cómo sería. Era una apuesta muy diferente y fue una noche maravillosa. Estoy muy contenta también con toda esa generación de nuevos coreógrafos que estuvieron en la semana del Grec Pro, que es la de los programadores internacionales que acuden al festival. Todos presentaron propuestas superchulas.

¿Algo más?

Disfruté mucho con Ntando Cele en la Brossa y su visión. Y en la función de Hofesh logré desconectar del mundo y me quedé a vivir en el suyo. Pero cosas más pequeñas como lo de Alberto Cortés o Ceramic Circus también han sido un hallazgo para muchos espectadores.

¿Y 'Ophelia's Got Talent'?

Lo de Florentina Holzinger, más que una gestión del espectáculo, fue una gestión de las expectativas. El hecho de que coincidiera que fuera la absoluta protagonista de la Bienal de Venecia nos vino muy bien porque así no solo vinieron los muy teatreros. Despertó mucha curiosidad en el público. En general, la lectura de su obra ha sido bastante superficial por parte de la mayoría. La profundidad que tiene de su visión de la creación, desde el romanticismo alemán, de la figura de la mujer era algo que estaba en 'Ophelia's Got Talent' más allá de la espectacularidad y de tener a señoras en bolas en escena.

"Lo de Florentina Holzinger más que una gestión del espectáculo fue una gestión de las expectativas"

El debate es enriquecedor.

Estoy muy contenta de haberla programado. Además, preferimos venir con esta obra y no con 'A year without summer', su último trabajo, porque hablando con ella decidimos que era mejor traer su primera pieza para conocer mejor su lenguaje. 'Ophelia' me parece una obra redonda de una mujer muy joven con algunas visiones dramatúrgicas bastante impactantes. Ojalá podamos seguir teniendo relación con esta creadora. Siempre que un artista viene por primera vez se abre una ventana a futuros regresos. Florentina es una voz que va más allá del escándalo.

¿'Factory', la versión de Àlex Rigola de 'Sueño de una noche de verano', tendrá más vida?

Es una obra de festival. La inversión ha sido grande y estamos muy contentos con el resultado. Son muchos actores y se ha hecho específicamente para ese espacio. Creo que todos tenemos ganas de ver al Álex dramaturgo metiéndole mano a textos clásicos de esa manera. La dramaturgia es preciosa y los cuatro ancianos están maravillosos.

¿Qué podemos esperar de la próxima edición?

Las líneas están claras. Ser una ventana de espectáculos internacionales importantes que no se hayan visto nunca o que solo se vean en festivales. Por otro, ver qué proyectos locales merecen tener más peso. La heterogeneidad en la programación es clave. No hay una manera correcta de hacer las cosas artísticamente porque no hay una línea única. No estamos en el mundo posdramático donde el teatro solo es válido si se hace de una determinada manera. La diversidad es lo que me interesa más. Y contar con artistas comprometidos con su discurso y con el mundo donde vivimos. Hoy en día el escenario tiene un peso específico como plataforma donde decir cosas.

La veo satisfecha.

Es que el Grec me encanta porque es un festival popular pero no masivo. No tenemos 200.000 espectadores en un fin de semana como el Sónar o el Primavera Sound. Hay un público un poco nicho al que has de cuidar sin perder de vista que necesitas cosas más accesibles, pero siempre teniendo en cuenta la calidad y el discurso porque ha de ser coherente con todo lo que hay alrededor.

"Hay un público un poco nicho al que has de cuidar sin perder de vista que necesitas cosas más accesibles"

La Sagrada Familia se ha unido por primera vez al festival. ¡Menudo escenario!

Me gustaría intentar tener cada año algo gratuito en algún lugar de la ciudad. El año pasado fue lo de Marc Salicrú en el Arc de Triomf. Busco que sean cosas únicas y de Barcelona.

¿Le preocupa el equilibrio entre las diferentes disciplinas artísticas en la programación?

Claro, pero a la vez los géneros son cada vez más fluidos. Todo es más heterogéneo. La música 'per se' no me parece programable. Hay que ponerle un algo. El Grec tiene muchos festivales dentro. Si ponemos etiquetas es para orientar al público porque muchas integran más de una disciplina.

"Si ponemos etiquetas es para orientar al público porque muchas integran más de una disciplina"

En su carta a los Reyes Magos, ¿qué pediría de cara al próximo Grec?

Más dinero, obvio. Este año hemos tenido un pellizquito más porque celebrábamos el 50 aniversario. ¿Qué pediría? Estar segura de tener dos grandes aciertos. Hay un momento cuando estás haciendo la programación que dices: "Esto lo quiero. Me da igual si lo entienden o no". Que esos antojos se conviertan en antojos generales sería bonito. Quiero provocar curiosidad: que alguien vea una cosa y le genere tanto gusto que quiera ver otra. Mi trabajo es que la gente quiera ver más espectáculos.

Pensaba que pediría más acierto en las inauguraciones. Ni el año pasado ni este han entusiasmado.

Más que las inauguraciones, lo que me preocupa son las obras del Mercat de les Flors, aunque hemos logrado retrasar su cierre y podremos contar con él también la próxima edición. También me preocupan las otras obras en Montjuïc.

"Más que las inauguraciones lo que me preocupa son las obras del Mercat de les Flors"

¿Y el calor? El Teatre Grec es un horno. Ha habido desmayos entre el público y Anne Teresa de Keersmaeker se disculpó al acabar 'Brel' porque no pudieron bailar bien. El exceso de humedad convirtió el linóleo en una pista de patinaje.

Durante los espectáculos el calor ha sido un tema. Pero también durante los montajes y los ensayos. Los técnicos y todo el personal lo ha padecido. Hay que pensar en soluciones poco invasivas para el anfiteatro porque no parece que vayamos a tener veranos frescos próximamente. La conciencia climática está muy presente. Eso también está en la carta de los Reyes Magos. Este mes de julio ha sido infernal. Sudábamos como pollos. Solo en esta última semana ha habido algunos días donde podías respirar.

¿Echa de menos el Liceu?

No lo añoro porque mi etapa allí había terminado. Aprendí mucho y me lo he pasado muy bien en el Liceu [fue adjunta a la dirección artística y directora de producción]. Pero echaba de menos el resto de las artes, proyectos más pequeños y estar más metida en la cocina de las cosas. Al final los macroproyectos del Liceu son apasionantes pero es una maquinaria diferente en muchos sentidos. Mi evolución artística y laboral ha sido muy orgánica y no sé cuál será mi próximo paso profesional. Por ahora estoy muy ilusionada con el Grec.